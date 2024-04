Diễn tập cứu nạn cứu hộ tai nạn giao thông trên quốc lộ 25

(GLO)- Sáng 16-4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Chrôh Pơnan (huyện Phú Thiện) thực tập phương án CNCH tai nạn giao thông đường bộ tại quốc lộ 25 thuộc thôn Chrôh Pơnan.

Tin liên quan Chư Păh diễn tập phương án chữa cháy tại Trường Tiểu học thị trấn Phú Hòa

Tình huống giả định: Vào lúc 7 giờ 30 phút, 1 xe ô tô 7 chỗ trong quá trình di chuyển hướng huyện Phú Thiện đi huyện Chư Sê thì bất ngờ đánh lái tránh em học sinh đi xe đạp cùng chiều. Tuy nhiên, do lúc này xe ô tô đang di chuyển khá nhanh nên khi đánh lái đã đâm vào xe ô tô 4 chỗ chạy theo hướng ngược lại. Vụ va chạm làm xe ô tô 4 chỗ biến dạng phần đầu xe, làm rò rỉ nguyên liệu trên xe ô tô gây cháy, 2 người mắc kẹt trong xe với tình trạng mất máu, bất tỉnh.

Sau khi nhận tin về vụ tai nạn của người dân, UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng gồm 35 người là công an, dân phòng, y tế... triển khai các phương tiện, thiết bị một cách nhanh nhất, đảm bảo an toàn nhất để kịp thời ứng cứu, xử lý tình huống, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Ayun Pa (Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh) đã điều 1 xe chữa cháy, 1 xe CNCH cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tại đây, các chiến sĩ đã nhanh chóng sử dụng các thiết bị chuyên dùng phá cửa để đưa nạn nhân ra bên ngoài bàn giao cho lực lượng y tế để có biện pháp can thiệp, đưa nạn nhân đến trung tâm y tế gần nhất điều trị kịp thời.

Với sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng, sau khoảng 15 phút diễn tập với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm cao, buổi diễn tập cứu nạn, cứu hộ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 25 kết thúc thành công theo mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Được biết, đây là lần đầu tiên Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh tổ chức thực tập phương án CNCH loại hình tai nạn giao thông đường bộ với mục đích nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng CNCH tại chỗ, tầm quan trọng của công tác CNCH. Đồng thời tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống tai nạn, sự cố của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH.