Đề nghị truy tố cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng

Theo cơ quan công an, sau khi được tác động, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng và cựu Giám đốc Sở Công thương Lào Cai đã nhận tiền để cấp phép xuất khẩu quặng sắt sang Trung Quốc.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS) và Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 31 bị can.

Trong đó ông Bùi Thanh Bình, Trợ lý HĐQT VNS, Tổng giám đốc VTM, bị đề nghị truy tố 3 tội nhận hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Các bị can trong vụ án

C03 cũng đề nghị truy tố 16 người về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, mà đứng đầu nhóm tội này là ông Mai Văn Tinh, cựu Chủ tịch VNS (đã bị phạt 6 năm tù trong vụ gang thép Thái Nguyên).

5 người bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ. Bị can Nguyễn Trường Giang, nguyên Trưởng phòng quản lý chất lượng và đo lường VTM; Bùi Ngọc Sỹ, cựu Trưởng phòng vật tư VTM, cùng bị cáo buộc phạm tội nhận hối lộ.

Cảnh sát cũng cáo buộc 2 người phạm tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm Lê Ngọc Hưng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công thương Lào Cai.

Ông Trần Tuấn Dũng, Trợ lý HĐQT VNS, thành viên HĐTV VTM, bị cáo buộc thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Cựu Phó giám đốc Công ty Dịch vụ du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa Nguyễn Ngọc Khiêm bị đề nghị truy tố tội lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Nhận tiền để bán rẻ tài nguyên

Theo kết luận điều tra, VNS (100% vốn nhà nước) cùng 2 cổ đông khác thành lập VTM gồm Công ty Khoáng sản Lào Cai, Công ty Khống chế cổ phần gang thép Côn Minh - Trung Quốc (Công ty Côn Minh).

Sai phạm đầu tiên xảy ra từ năm 2009 tại UBND tỉnh Lào Cai khi các cổ đông góp vốn vào VTM đồng ý để Công ty Côn Minh thực hiện gói thầu EPC tại nhà máy Gang thép Lào Cai trị giá 160 triệu USD.

Ông Mai Văn Tinh khai nhận mức giá 160 triệu USD không có cơ sở vì một số nhà thầu khác đang chào giá ở mức 126 đến gần 144 triệu USD. Tuy nhiên, các bị can vẫn để Công ty Côn Minh thực hiện EPC vì nghĩ doanh nghiệp này là cổ đông của VTM nên sẽ có trách nhiệm hơn.

Bị can Mai Văn Tinh được dẫn giải tới phiên tòa trước đó

Kết luận điều tra nêu, việc để Công ty Côn Minh thực hiện gói thầu đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 244 tỉ đồng cho nhà nước, trong đó thiệt hại của VNS là hơn 234 tỉ đồng và Công ty Khoáng sản Lào Cai thiệt hại 10 tỉ đồng.

Sai phạm tiếp theo xảy ra trong hoạt động kinh doanh, bán than cốc hoặc quặng sắt cho các doanh nghiệp trong nước hoặc xuất khẩu sang Trung Quốc của VTM.

Kết luận điều tra thể hiện, ông Bùi Thanh Bình đã nhận tiền từ các doanh nghiệp rồi thu mua, bán hàng ở mức tiền thấp hơn giá thị trường cho họ.

C03 xác định ông Bình đã ký 30 hợp đồng bán quặng sắt với 18 doanh nghiệp trong nước và đã thực hiện 25 hợp đồng tổng trị giá hơn 2.950 tỉ đồng, thấp hơn giá thị trường nên gây thiệt hại hơn 434 tỉ đồng. Từ đó, ông Bình được 8 doanh nghiệp đưa hối lộ 53 tỉ đồng.

Ông Lê Ngọc Hưng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Theo kết luận điều tra, ở giai đoạn 2015 - 2020, sau khi mua quặng sắt của VTM, một số doanh nghiệp đã xin UBND tỉnh Lào Cai cho bán sang Trung Quốc. Nhóm này đến gặp ông Nguyễn Ngọc Khiêm nhờ giúp đỡ.

Sau đó, ông Khiêm đã đến gặp Phó chủ tịch Lào Cai Lê Ngọc Hưng cùng Giám đốc Sở Công thương Lào Cai Đỗ Trường Giang đề nghị cấp hạn mức xuất khẩu quặng sắt cho nhóm doanh nghiệp thân quen với mình và được đồng ý.

Được việc, các doanh nghiệp này đã cảm ơn Lê Ngọc Hưng 355 triệu đồng và Đỗ Trường Giang 500 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Khiêm cũng được doanh nghiệp đưa tổng 4,25 tỉ đồng cùng 100.000 USD. Ông Khiêm tặng lại cho Lê Ngọc Hưng 100 triệu, cho Đỗ Trường Giang 50 triệu đồng còn lại hưởng lợi bất chính 4,1 tỉ đồng và 100.000 USD.

Theo Trần Cường (TNO)