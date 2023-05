(GLO)- Đóng quân tại khu vực đất đai khô cằn nhưng cán bộ, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K54 (Cục Kỹ thuật Quân khu 5) đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời tích cực tăng gia sản xuất, phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an sinh xã hội. Từ trong gian khó, đất đã nở hoa theo dấu chân người lính.

Tin liên quan Nghĩa tình người lính Kho Kỹ thuật K54

Trồng hoa trên đá, nuôi cá trên đồi

Kho Kỹ thuật K54 trước đây là Kho ARÊA do quân đội Mỹ xây dựng tại xã Trà Đa, TP. Pleiku. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, địch rút chạy, bỏ lại hầu như toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện, kho tàng, trạm xưởng. Kho ARÊA được Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tiếp quản. Sau nhiều lần thay đổi phiên hiệu và nâng cấp, năm 2010, Kho có tên gọi là Kho Kỹ thuật K54.

Đơn vị có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, cấp phát vũ khí, trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang Quân khu 5 thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu.

Năm 2014, Bộ Quốc phòng quyết định di chuyển Kho đến xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa. Kho được xây dựng trên khu vực có diện tích gần 300 ha, đồi núi hiểm trở, đất đai khô cằn, khí hậu khắc nghiệt, nước sinh hoạt thiếu trầm trọng, cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Đảng ủy đơn vị xác định trước mắt phải phủ xanh đất trống, đồi trọc. Ngay sau khi ổn định tình hình, cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân trồng mới gần 800 cây xà cừ dọc các lối đi, khuôn viên đơn vị; đồng thời, phát quang, xuống giống và phục hồi gần 300 ha cây gỗ hương, căm xe, cà chít trên các sườn đồi, dãy núi xung quanh. Một khu vực đồi núi trọc, sỏi đá dần được thay thế bằng những cánh rừng xanh tốt. Đây không chỉ là “lá phổi xanh” cho cả một vùng mà còn là hành lang ngăn cách bảo vệ kho an toàn.

Theo Thiếu tá Đoàn Hùng Việt-Trưởng ban Hậu cần Kho K54, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đơn vị tiến hành trồng rừng vào mùa mưa nhằm đảm bảo tỷ lệ sống cao. Tuy nhiên, thói quen đốt nương làm rẫy của người dân địa phương đã dẫn đến nhiều diện tích rừng bị cháy lan, gây thiệt hại nặng. Vì vậy, đi đôi với công tác trồng rừng, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền Luật Đất đai tới người dân, vận động bà con không chặt phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy cũng như không lấn chiếm đất quốc phòng. Đến nay, 27 hộ dân canh tác gần đất quốc phòng đều tự giác cam kết không xâm phạm diện tích đất do đơn vị quản lý.

Bên cạnh đó, hàng năm, đơn vị đều tiến hành trồng mới tại các khu vực rừng bị thiệt hại. Riêng trong năm 2022, đơn vị trồng hơn 40.000 cây bạch đàn, keo, đồng thời tự ươm giống cấp phát cho chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn gần 400 cây xà cừ.

Nhằm cải thiện bữa ăn cũng như tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tích cực chăn nuôi, tăng gia sản xuất. Hiện đơn vị chăn nuôi 50 con bò, gần 100 con heo và khoảng 300 con gia cầm cùng vườn rau quanh năm xanh tốt. Để khắc phục tình trạng thiếu nước, đơn vị đào 6 ao cá với tổng diện tích trên 6.000 m2. Ngoài cung cấp bữa ăn hàng ngày, mô hình vườn-ao-chuồng mang lại thu nhập tăng thêm hàng năm trên 100 triệu đồng.

Thắm tình quân-dân

Gần 10 năm đóng quân tại Chư Băh, dấu chân người lính K54 đã in đậm khắp các con đường, ngõ hẻm. Chia sẻ về những đóng góp của đơn vị đối với địa phương, Chủ tịch UBND xã Vũ Thị Hà Giang phấn khởi nói: “Năm 2019, xã Chư Băh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K54. Bằng cách tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các cuộc vận động, đóng góp sức người làm đường giao thông nông thôn, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế… đơn vị đã giúp người dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Gia đình bà Ksor H’Ring (buôn Chư Băh B) là một trong những hộ được Kho Kỹ thuật K54 hỗ trợ bò sinh sản để vươn lên thoát nghèo. Bà H’Ring vui vẻ kể: “Con bò bộ đội cho mới đẻ lứa thứ 3 rồi đó. Bê con khỏe mạnh, tự đi kiếm ăn được rồi. Đàn bò của gia đình bữa nay đã tăng lên 5 con. Gia đình thoát nghèo là nhờ công bộ đội nhiều lắm”.

Trung tá Tạ Khắc Ngữ-Trưởng ban Chính trị Kho Kỹ thuật K54-chia sẻ: Thực hiện công tác dân vận gắn với phong trào “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”, hàng năm, đơn vị phối hợp với chính quyền xã rà soát hộ nghèo để có kế hoạch giúp đỡ phù hợp; đồng thời, tích cực tăng gia sản xuất, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ sinh kế, cây-con giống giúp bà con cải thiện cuộc sống.

Từ khi đóng quân tại địa phương, đơn vị đã tặng 8 con bò sinh sản với tổng trị giá gần 100 triệu đồng cho 8 hộ nghèo; hỗ trợ 300 ngày công cùng 27 triệu đồng giúp 7 hộ nghèo đầu tư sản xuất, thu hoạch nông sản. Đặc biệt, vào dịp Tết Nguyên đán, đơn vị tổ chức ngày hội bánh chưng xanh tặng 45 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) cùng 200 cặp bánh chưng cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách tại địa phương. Cuối năm 2022, đơn vị cử 30 cán bộ, chiến sĩ xuống giúp 19 hộ nghèo xây dựng nhà vệ sinh, đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; giúp các trường học trên địa bàn tu sửa cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

40 năm xây dựng và trưởng thành, gần 10 năm đóng quân trên đỉnh đồi Chư Băh là chặng đường phấn đấu bền bỉ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K54. Với những kết quả đạt được, đơn vị nhận được hàng trăm cờ, bằng khen, giấy khen các loại…

Thượng tá Nguyễn Văn Minh-Chính trị viên Kho K54-cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tranh thủ sự ủng hộ tạo điều kiện của các cấp, các ngành, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Đồng thời, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.