Đảng ủy Công an tỉnh tặng giấy khen cho 4 tập thể xuất sắc

(GLO)- Đảng ủy Công an tỉnh vừa tiến hành hội nghị lần thứ 20 nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác trong quý I; đề ra giải pháp công tác trên các lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Phạm Hữu Trường đã trao giấy khen của Đảng ủy Công an tỉnh cho các tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2024. Ảnh: B.H

Trong quý I, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tình hình trật tự, an toàn xã hội chuyển biến tích cực, rõ nét, hầu hết các loại tội phạm được kiềm chế, kéo giảm. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tiếp tục được tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức bộ máy của Công an tỉnh ngày càng tinh, gọn, đi vào ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dịp này, Đảng ủy Công an tỉnh tặng giấy khen cho 4 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 gồm: Tổ chức cán bộ, Tham mưu, An ninh điều tra và Kỹ thuật hình sự.