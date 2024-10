Tham dự lễ chào cờ có các đồng chí Phó Giám đốc, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho 3 cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm. Ảnh: Hân Hòa

Trong tháng 7-2024, Công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Nổi bật là lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 69 vụ, bắt 104 đối tượng phạm pháp hình sự; tổ chức bắt, vận động đầu thú 19 đối tượng truy nã; phát hiện 20 vụ, 19 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường; bắt 24 vụ, 32 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhận xét tại Lễ Chào cờ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm biểu dương, ghi nhận thành tích, kết quả đạt được của lực lượng Công an toàn tỉnh, đồng thời yêu cầu các đơn vị, Công an địa phương khẩn trương rà soát hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm; tiếp tục chủ động, làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, tham mưu xử lý từ xa, từ sớm các vụ việc có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự.

Cùng với đó, lực lượng Công an triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh văn hóa-tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ Đại hội Đảng các cấp; rà soát tham mưu triển khai nhân rộng mô hình “xã biên giới sạch về ma túy”; làm tốt công tác quản lý cư trú, ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự

Đồng thời, Công an toàn tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất sứ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, 3 cá nhân được khen thưởng gồm: Trung tá Nguyễn Thanh Hải-Phó Đội trưởng; Đại úy Đào Quang Thiện-cán bộ và Đại úy Trần Nhật Huy-cán bộ cùng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.