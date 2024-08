An Khê phòng-chống tội phạm theo “3 lớp”

(GLO)- Nhằm phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa và từ cơ sở, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình phòng-chống tội phạm theo “3 lớp”. Dù mới triển khai đầu năm 2024 nhưng mô hình đã phát huy hiệu quả thiết thực.

Nhiều mô hình mang lại hiệu quả

Thực hiện kế hoạch của Công an thị xã An Khê về triển khai mô hình phòng-chống tội phạm “3 lớp”, các đội nghiệp vụ và Công an các xã, phường đã chủ động xây dựng mô hình phù hợp với tình hình thực tế địa phương và công tác chuyên môn của đơn vị. Theo đó, nhiều mô hình đã được triển khai như: camera an ninh; cây thư mục điện tử quần chúng tốt; quản lý đối tượng hoạt động lưu động; tổ chốt chặn một điểm tại các địa bàn giáp ranh; tuần tra trên không gian mạng…

Ông Nguyễn Minh Hoàng-Tổ trưởng tổ dân phố 2 (phường An Bình) cho biết: Tổ có 9 cụm dân cư với 412 hộ dân sinh sống. Triển khai thực hiện mô hình cây thư mục điện tử quần chúng tốt của Công an phường, tổ đã tuyên truyền đến người dân mục đích, ý nghĩa của mô hình, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công khai số điện thoại của cảnh sát khu vực, của tổ trưởng tổ dân phố và nhóm trưởng cụm dân cư trên nhóm Zalo của tổ dân phố. Khi có vụ việc xảy ra, người dân gọi điện thoại thông báo kịp thời.

“Đầu tháng 7 vừa qua, nhận được thông tin 2 hộ dân trên địa bàn xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp lối đi chung, tôi báo ngay cho cảnh sát khu vực và Công an phường xuống giải quyết. Kết quả, đại diện 2 gia đình đã ký cam kết không gây mất trật tự tại khu dân cư”-ông Hoàng thông tin.

Theo Trung tá Hoàng Quốc Vương-Trưởng Công an phường An Bình: Công an phường xây dựng mô hình cây thư mục điện tử quần chúng tốt nhằm tập hợp những người có khả năng, điều kiện cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, xác minh; hỗ trợ lực lượng cảnh sát khu vực nắm bắt mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở.

“Cây thư mục điện tử quần chúng tốt còn có ý nghĩa mang tính kế thừa khi cảnh sát khu vực luân chuyển địa bàn, cán bộ, chiến sĩ mới nhận địa bàn có cơ sở nắm, tiếp cận địa bàn nhanh hơn. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, mô hình đã giúp Công an phường kịp thời hòa giải 2 vụ mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân; bắt giữ 1 đối tượng truy nã có hộ khẩu tại phường An Bình”-Trung tá Vương nói.

Dựa vào tình hình thực tế tại địa phương, Công an xã Thành An đã xây dựng mô hình “Cán bộ cảnh sát khu vực 3 gặp, 4 biết, 5 tuyên, 6 hướng”. Trung tá Nguyễn Tuấn Phương-Trưởng Công an xã Thành An-chia sẻ: “Sau gần 5 tháng triển khai mô hình, 4 cảnh sát khu vực đã gặp trực tiếp gần 1.000 lượt hộ dân, thu thập thông tin làm cơ sở triển khai các biện pháp nghiệp vụ; bắt giữ 1 vụ mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với 3 đối tượng và 1 vụ đánh bạc dưới hình thức mua lô số đề, cá độ bóng đá; tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, tham mưu giải quyết các mâu thuẫn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng-chống cháy nổ, góp phần kéo giảm tội phạm, đảm bảo ANTT”.

Tập trung phòng-chống tội phạm theo "3 lớp"

Trung tá Hồ Hữu Hùng-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an thị xã An Khê) cho hay: Mô hình phòng-chống tội phạm “3 lớp” bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, kéo giảm phạm pháp hình sự; công tác quản lý đối tượng đạt hiệu quả thực chất, kịp thời phát hiện di biến động của đối tượng để áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp. Với phương thức phòng-chống tội phạm theo “3 lớp”, trong 6 tháng đầu năm 2024, thị xã đã kéo giảm 3 vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2023.

Thời gian qua, Công an thị xã và Công an các xã, phường đã triển khai 5 tổ tuần tra kiểm soát chốt chặn một điểm tại các địa bàn giáp ranh với các địa phương bên ngoài, phát hiện 624 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó có 202 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp điều khiển phương tiện có sử dụng chất ma túy, 421 trường hợp vi phạm các lỗi khác; phát hiện 2 vụ vận chuyển khoáng sản trái phép, 1 vụ vận chuyển lâm sản trái phép. Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, giải tán 5 nhóm thanh-thiếu niên có biểu hiện tụ tập gây mất ANTT.

Công an thị xã tổ chức cho các đội nghiệp vụ kết nghĩa với các tổ dân phố trên địa bàn, ký giao ước phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở, lực lượng Công an được cung cấp thông tin phát hiện 16 vụ/16 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; hòa giải 4 vụ mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân.

Mô hình phòng-chống tội phạm theo “3 lớp” gồm: lớp thứ nhất là các xã thuộc huyện Kbang, Đak Pơ, Kông Chro giáp ranh với thị xã An Khê; lớp thứ hai là các xã, phường thuộc thị xã An Khê giáp ranh với các các xã thuộc lớp thứ nhất; lớp thứ ba là các xã, phường nằm ở vị trí trung tâm của thị xã An Khê.

Qua nắm bắt thông tin trên không gian mạng, Công an các xã, phường kịp thời gọi hỏi 2 đối tượng thanh-thiếu niên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn thông qua mạng xã hội, 2 nhóm học sinh nữ mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến đánh nhau; phát hiện 3 nhóm livestream xổ gà đá có biểu hiện nghi vấn hoạt động cờ bạc, xác lập 1 hiềm nghi sự việc hiện tượng đối tượng sử dụng không gian mạng hoạt động cưỡng đoạt tài sản…

Trao đổi với P.V, Thượng tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã An Khê-thông tin: Phát huy kết quả đạt được, Công an thị xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý địa bàn; chủ động phát hiện đối tượng, phương tiện nghi vấn, xác định lai lịch của đối tượng, kiểm tra phương tiện để kịp thời bắt giữ đối tượng phạm tội, tạm giữ tài sản bị chiếm đoạt và phương tiện, công cụ gây án; tăng cường công tác kiểm tra lưu trú liên quan đấu tranh phòng-chống tội phạm; tăng cường trao đổi thông tin với các đơn vị giáp ranh, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng phục vụ giám sát đối tượng hoạt động lưu động.