Đâm người vì mượn tiền không trả, lãnh 12 năm tù

Bị cáo Lê Thanh An tại phiên tòa. Ảnh: H.H

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 6-6-2024, An đến quán số 10 Chử Đồng Tử (thuộc tổ 4, phường Phù Đổng) để nhậu thì tình cờ gặp ông Thân Thanh Cường (trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku) cũng đang nhậu tại đây.

Trong lúc ngồi nhậu, cả 2 người có mời bia qua lại. Sau đó, An nhắc chuyện trước đó ông Cường mượn 1 triệu đồng của mình nhưng chưa trả, An tỏ ra khó chịu. Ngồi uống một lúc, An rời quán về nhà. Tuy nhiên, khi về đến nhà, do vẫn còn bực tức về chuyện tiền bạc, An lấy một con dao giấu trong túi quần rồi bắt xe ôm quay lại quán.

Tới nơi, thấy ông Cường chuẩn bị đi về thì An đi vòng ra phía sau rồi cầm con dao cất trong túi quần ra và đâm 1 nhát trúng vào vùng lưng làm ông Cường ngã gục xuống đất ngất xỉu. Không dừng lại ở đó, An tiếp tục dùng chân đá vào người ông Cường. Được mọi người can ngăn và giựt dao nên An bỏ đi. Sau đó, người dân đã đưa ông Cường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Kết luận giám định tổn thương cơ thể, ông Cường bị tổn hại sức khỏe 36%.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi sử dụng dao là hung khí nguy hiểm đâm vào vùng lưng là vị trí trọng yếu trên cơ thể có khả năng dẫn đến hậu quả chết người nếu không được cấp cứu kịp thời. Do đó, hành vi của Lê Thanh An đã thể hiện tính côn đồ, phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người".