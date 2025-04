Đâm người khác vì mâu thuẫn trong lúc đánh bida

Theo hồ sơ, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 21-10-2024, Sinh đến một quán bida ở đối diện nhà chơi. Tại đây, Sinh cùng đánh bida với anh H.T.H. và nhờ anh N.Q.T. (trú cùng thôn) làm “trọng tài” để ghi điểm.

Bị cáo Sinh bị Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên án 12 năm tù. Ảnh: Văn Ngọc

Trong quá trình chơi, Sinh đánh trúng nhưng anh T. không ghi điểm nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi. Bực tức, Sinh cầm lon bia ném xuống nền nhà và nói “mày nhớ mặt tao đó” rồi tính tiền đi về nhà.

Tuy nhiên, khi về đến nhà Sinh vẫn bực tức sự việc xảy ra tại quán bida nên cầm 1 con dao tự chế dài 36 cm quay lại quán tìm đánh anh T. Lúc này, anh H. và anh T. đang ra ngoài sân lấy xe để ra về.

Khi thấy Sinh cầm dao, anh T. chạy vào trong quán bida lấy cây cơ bida định xông ra đánh Sinh nhưng được mọi người can ngăn. Anh H. đứng lại sân can ngăn Sinh thì Sinh nói anh H. tránh ra nhưng anh H. vẫn đứng can.

Thấy vậy, Sinh đã cầm dao đâm liên tiếp 3 nhát về phía bụng của anh H., trong đó có 2 nhát sượt da và 1 nhát trúng vào bụng. Bị đâm, anh H. bỏ chạy vào trước cửa quán bida thì Sinh chạy theo rồi đâm thêm 2 nhát vào ngực trái của anh H.

Anh H. sau đó được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Cơ quan chức năng xác định anh H. bị thương tích tổn hại sức khỏe 14%.