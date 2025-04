Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, chồng đánh vợ tử vong

(GLO)- Sáng 15-4, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Henh (SN 1977, trú tại làng Tbưng, xã Đak Pling, huyện Kông Chro) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, chiều 13-4, Henh và vợ là bà Đ.T.D. (SN 1978) cùng ngồi uống rượu ở nhà. Trong cuộc nhậu, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Đối tượng Henh đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người. Ảnh: Việt Hùng

Henh đã cầm dao rựa, gậy và dùng tay, chân đánh vợ. Sau đó cả 2 cùng nằm ngủ trong nhà. Đến sáng 14-4, người dân trong làng đến nhà thì phát hiện bà D. đã tử vong nên trình báo lực lượng Công an.

Tổ điều tra khu vực 2 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tang vật gây án cũng như chứng cứ liên quan. Bước đầu xác định bà D. tử vong bởi đa chấn thương với nhiều vết thương trên cơ thể.

Lực lượng Công an cũng đã triệu tập đối tượng Henh lên làm việc. Tại cơ quan Công an, ban đầu Henh đã khai nhận hành vi đánh vợ do mâu thuẫn trong lúc uống rượu.