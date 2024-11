Đak Pơ khẩn trương chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

Hướng tới sự kiện chính trị quan trọng này, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Khẩn trương chuẩn bị đại hội điểm

Ông Nguyễn Thành Hiệp-Bí thư Chi bộ thôn Hiệp Phú (xã Cư An) cho biết: Chi bộ có 18 đảng viên. Ngày 21-11, Chi bộ tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2027. Chi bộ được Đảng ủy xã Cư An chọn tổ chức đại hội điểm.

Nhờ bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã chỉ đạo sát sao; đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị nên đại hội đã diễn ra theo đúng kế hoạch.

Buổi triển khai cho bộ phận viết nội dung dự thảo trong báo cáo chính trị công tác xây dựng Đảng tại xã Cư An. Ảnh: Ngọc Minh

“Trước đó, Chi bộ chỉ đạo Ban Nhân thôn thông báo người dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 19-11; tiến hành dọn vệ sinh các trục đường, nhà văn hóa; thông tin về đại hội chi bộ trên loa truyền thanh. Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng lực lượng Công an xã tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội”-ông Hiệp nói.

Ông Văn Doãn Diệu-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cư An-cho hay: Đảng bộ xã có 176 đảng viên sinh hoạt ở 10 chi bộ. Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 1-2025.

Vì thế, song song với việc chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ thôn Hiệp Phú tổ chức đại hội điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã làm việc với chi ủy các chi bộ trực thuộc còn lại để nắm bắt thông tin, nghe đề xuất và định hướng, thống nhất nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2027.

“Sau đại hội điểm Chi bộ thôn Hiệp Phú, Đảng ủy xã sẽ tổ chức rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng ra các chi bộ còn lại. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX.

Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị đã được lấy ý kiến và thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần 2. Tiểu ban Văn kiện tiếp thu và tiếp tục lấy ý kiến tại đại hội các chi bộ. Ngoài ra, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ đại hội điểm diễn ra thành công tốt đẹp”-ông Diệu cho biết thêm.

Còn ông Phạm Thanh Hải-Bí thư Chi bộ Văn hóa-Thông tin thì chia sẻ: “Chi bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn đại hội điểm ở loại hình chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, dự kiến diễn ra trước ngày 20-1-2025.

Bám sát kế hoạch của các cấp, Chi bộ đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm cấp ủy, lấy ý kiến đảng viên, các đoàn thể quần chúng cũng như làm tốt công tác nhân sự nhằm tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Trên cơ sở đó, các chi bộ khác rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội của đơn vị mình”.

Chú trọng công tác nhân sự, nội dung văn kiện



Đảng bộ huyện Đak Pơ có 35 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với hơn 1.880 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 257-KH/TU ngày 22-7-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Huyện ủy Đak Pơ đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội tại đơn vị, địa phương mình theo quy định.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất chọn 3 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc để tổ chức đại hội điểm, đồng thời đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương và lựa chọn 1 Đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư.

Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ làm việc với đại diện các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc được chọn tổ chức đại hội điểm. Ảnh: Thanh Hải

Đảng bộ xã Yang Bắc được Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ chọn tổ chức đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Dự kiến, đại hội diễn ra vào trung tuần tháng 3-2025.

Bí thư Đảng ủy xã Phạm Thị Thúy cho hay: Đảng ủy đã tập trung hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội từ tháng 1-2025 và hoàn thành trước ngày 28-2-2025. Trước đó, xã đã thực hiện quy trình nhân sự để bảo đảm trong nhiệm kỳ mới, 100% bí thư chi bộ thôn, làng kiêm trưởng thôn.

“Đảng ủy xã đã chọn làng Kruối Chai tổ chức đại hội điểm, sau đó rút kinh nghiệm để nhân rộng ra các chi bộ còn lại. Công tác chuẩn bị nhân sự, dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ xã đã cơ bản hoàn tất, thực hiện đúng tiến độ, thời gian, dự kiến mọi nhiệm vụ cho đại hội thí điểm sẽ diễn ra đúng kế hoạch”-bà Thúy thông tin.

Theo Bí thư Huyện ủy Lê Thị Thanh Mai: Từ cuối tháng 8 đến nay, 10 Đảng bộ và 25 chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội ở cấp của mình theo đúng Kế hoạch số 169-KH/HU ngày 28-8-2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai tổ chức đại hội đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, hoàn thành trước ngày 30-6-2025.

Cùng với tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) dự kiến tổ chức trong tháng 8-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban và bộ phận giúp việc để triển khai xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Đồng thời, rà soát tổng kết, xây dựng đề án và thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy khóa mới đảm bảo chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

“Ban Thường vụ Huyện ủy đã trình và được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất về nội dung chủ đề, phương châm đại hội, đề cương chi tiết của báo cáo chính trị; sau đó triển khai lấy ý kiến theo quy định. Tập trung chỉ đạo rà soát nhân sự tái cử, quy hoạch đảm bảo độ tuổi, tiêu chuẩn, tiêu chí và bổ sung quy hoạch.

Đồng thời, tiến hành kiện toàn, bố trí, sắp xếp các chức danh còn khuyết và chuẩn bị trước một bước nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030”-Bí thư Huyện ủy Đak Pơ thông tin.