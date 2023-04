Quý I năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm và đạt được nhiều kết quả. Cụ thể, toàn huyện gieo trồng hơn 7.260 ha cây trồng vụ Đông-Xuân, đạt 100,95% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành hơn 111 tỷ đồng, bằng 102,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ hơn 95 tỷ đồng, đạt 24,6% kế hoạch và bằng 106% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 7,9 tỷ đồng, đạt 20,18% kế hoạch.

Năm 2023, huyện phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí về huyện nông thôn mới; các xã đạt bình quân 15 tiêu chí/xã; có 2 làng đạt nông thôn mới. Có 6 sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2023.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước phát triển; các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức giao quân đạt chỉ tiêu cấp trên giao.

Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến giá cả các mặt hàng nông sản giảm mạnh; tiến độ thu hoạch mía chậm; tháo gỡ một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội còn đạt thấp …

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ Bùi Văn Khánh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, xã, thị trấn cần tập trung thực hiện công tác quý II năm 2023, gồm: Hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây trồng; tiếp tục thu hoạch diện tích mía; tăng cường công tác phòng-chống cháy rừng, cháy mía; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản; phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi …