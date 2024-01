Đak Pơ bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy

Tin liên quan Mang Yang: Tạm giữ 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

4 đối tượng gồm: Đinh Văn Vĩnh (SN 1989, trú tại thôn Tân Định, xã Tân An), Phan Út (SN 1993, trú tại thôn An Định, xã Cư An, huyện Đak Pơ), Nguyễn Tấn Đạt (SN 2007,trú tại làng Ó, xã An Trung, huyện Kông Chro) và Dương Đào Như (SN 1982, trú tại tổ 1, phường An Phú, thị xã An Khê).

Trước đó, vào lúc 1 giờ ngày 24-1, tổ công tác Công an huyện Đak Pơ phối hợp với Công an xã Tân An phát hiện, bắt quả tang tại nhà bà N.T.K.O (SN 1984, thuộc thôn Tân Phong, xã Tân An) có các đối tượng gồm: Nguyễn Công Huy (SN 2009) là con ruột của N.T.K.O cùng Vĩnh, Đạt và Út đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 1 bộ dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy, test nhanh nước tiểu tất cả các đối tượng đều dương tính với ma túy loại Methamphetamine. Quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ đã bắt giữ đối tượng Như vì đã bán ma túy cho Đạt để cùng các đối tượng nêu trên thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ tiếp tục điều tra làm rõ.