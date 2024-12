Đak Đoa: Triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cụ thể, UBND huyện yêu cầu Công an huyện thường xuyên tuần tra, kiểm soát các mặt hàng cấm, hàng ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, giả mạo xuất xứ, nhãn mác; đặc biệt lưu ý các giao dịch, buôn bán trên nền tảng thương mại điện tử. Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng phương tiện vận tải để vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu. Tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ, các cơ sở kinh doanh thương mại, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn huyện.

Đak Đoa triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: Hà Duy

Đội Quản lý thị trường số 8 triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật như: buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chống đầu cơ, gom hàng, gây sốt giá, ảnh hưởng đời sống người dân. Tăng cường kiểm tra chặt chẽ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết và các loại hàng cấm, hàng có thuế suất tiêu thụ đặc biệt cao; kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chi Cục thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế, triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu, thất thoát ngân sách; kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại liên quan đến công tác quản lý thuế.

Các đơn vị quản lý chợ tổ chức trực ban 24/24 giờ; theo dõi chặt chẽ tình hình mua bán, sản xuất kinh doanh tại các chợ, kịp thời phát hiện và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về những biến động bất thường của thị trường để có hướng xử lý thích hợp; tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ tiểu thương tại chợ chấp hành tốt quy định về giá, thực hiện văn minh thương mại; phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8 tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về nguồn gốc xuất xứ hàng hoá, chất lượng hàng hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm.