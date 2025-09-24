Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh tiếp xúc cử tri xã Vạn Đức

Tại hội nghị, Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh thông tin đến cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 42 dự án luật và 3 nghị quyết. Trong đó có những dự án luật liên quan trực tiếp đến đất đai, hạ tầng, môi trường, chính sách xã hội… đang được người dân quan tâm. Kỳ họp Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20-10-2025 và bế mạc vào ngày 12-12-2025.

Cử tri xã Vạn Đức kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Trương Trang

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Vạn Đức tập trung kiến nghị các vấn đề dân sinh cụ thể. Nhiều ý kiến cử tri quan tâm đến việc đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng, trong đó có việc xử lý lưới điện đi ngang ruộng đồng hợp lý và đảm bảo an toàn.

Nhóm vấn đề khác được quan tâm là cải cách thủ tục hành chính và thực thi Luật Đất đai. Cử tri phản ánh nhiều thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rườm rà, gây khó cho người dân.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị cần bảo đảm chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, cũng như tăng cường nguồn lực hỗ trợ các gia đình chính sách.

Cử tri mong muốn Nhà nước quan tâm đầu tư, cải tạo khuôn viên Nhà văn hóa của xã, thôn cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - thể thao phù hợp để người cao tuổi có môi trường sinh hoạt lành mạnh, ý nghĩa. Cùng với đó, cần tiếp tục quan tâm các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự để đời sống người dân được yên tâm, ổn định.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Trương Trang

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đã tiếp thu, giải trình; đồng thời cam kết tổng hợp đầy đủ những vấn đề vượt thẩm quyền để báo cáo Quốc hội xem xét, giải quyết tại kỳ họp tới.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vạn Đức. Ảnh: Trương Trang

Dịp này, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vạn Đức.