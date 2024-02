Công ty Cao su Mang Yang đặt mục tiêu khai thác diện tích 4.630 ha trong năm 2024

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Lê Thanh Hưng. Cùng dự có đại điện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện Đak Đoa, Mang Yang, Chư Sê.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Trương Văn Hội-Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang-thông tin: Giai đoạn 1984-2001, Công ty đã phát triển được tổng diện tích trên 5.700 ha cao su tại địa bàn huyện Đak Đoa, trong đó diện tích đưa vào khai thác 3.500 ha. Giai đoạn 2001-2008, tổng sản lượng khai thác đạt gần 36.000 tấn, tổng doanh thu 920 tỷ đồng, lợi nhuận 196 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 75 tỷ đồng; nộp BHXH, BHYT 62 tỷ đồng. Giai đoạn 2009-2018, thực hiện chủ trương của Chính phủ và lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc đầu tư mở rộng diện tích cao su ở nước ngoài, Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty đã tập trung chỉ đạo đầu tư vào Công ty cổ phần Cao su Mang Yang-Ratanakiri trồng 7.750 ha cao su tại tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chưmomray (huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) trồng 5.200 ha.

Giai đoạn 2019-2023, tổng sản lượng cao su khai thác đạt 28.503 tấn; tính đến cuối năm 2023 năng suất vườn cây bình quân toàn Công ty đạt 1,62 tấn/ha. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang quản lý hơn 7.440 ha (diện tích khai thác hơn 4.261 ha); sản lượng cao su chế biến 38.840 tấn bao gồm cả chế biến thuê; sản lượng cao su tiêu thụ 51.263 tấn (trong đó, tiêu thụ cao su tự khai thác 26.923 tấn), đạt 100% kế hoạch Tập đoàn giao; tổng doanh thu 2.069,78 tỷ đồng; tổng lợi nhuận 252,27 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 127,77 tỷ đồng; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp 113,15 tỷ đồng; thu nhập

Năm 2024, Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang đặt mục tiêu khai thác diện tích 4.630 ha; phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao 6.600 tấn, hướng đến mục tiêu đạt 7.500 tấn; năng suất giao 1,51 tấn/ha, phấn đấu đạt 1,62 tấn/ha. Trồng tái canh 584,6 ha cao su; tổng sản lượng chế biến trên 8.150 tấn; tổng sản lượng tiêu thụ 8.400 tấn; tổng doanh thu trên 336,133 tỷ đồng, trong đó thu từ kinh doanh mủ cao su là 241,5 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 31,1 tỷ đồng; phấn đấu thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên, lao động đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công ty đã đạt được trong 40 năm qua. Đồng thời, để tiếp tục giữ vững những thành tích đã đạt được trong năm 2023 và 40 năm qua, hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 và mục tiêu phát triển trong những năm tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể lãnh đạo, người lao động của Công ty TNHH một thành Cao su Mang Yang tiếp tục đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; tuyên truyền vận động người lao động trong Công ty chấp hành tốt các quy định của cơ quan và pháp luật của nhà nước; quan tâm thực hiện tốt các chính sách cho người lao động để đội ngũ người lao động yên tâm công tác, nâng cao hiệu suất lao động. Trong đó, cần giữ ổn định diện tích cây trồng của Công ty, cố gắng sử dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh mới, quan tâm đến các biện pháp sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng cao để tăng năng suất cây trồng, phát huy hiệu quả kinh tế đến mức cao nhất trên một đơn vị diện tích. Có phương án tái cơ cấu, chuyển đổi cây trồng, kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao nhằm phát huy đến mức cao nhất những điều kiện thực tế về địa hình, khí hậu, thời tiết ở khu vực. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ vào sản xuất, chế biến để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tiền lương, thu nhập cho người lao động. Tiếp tục chăm lo, giữ vững, từng bước nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho người lao động, nhất là đối với lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước phát triển Công ty một cách bền vững. Tiếp tục phối hợp với các Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; xây dựng các nông trường, tổ đội sản xuất thành các điểm dân cư nông thôn kiểu mẫu và ấm no. Tiếp tục thực hiện tốt công tác Quốc phòng, An ninh trên địa bàn của đơn vị đứng chân. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trong Đảng bộ công ty. Phối hợp chặt chẽ với với các sở, ngành của tỉnh, UBND huyện Đak Đoa, Mang Yang, Chư Sê trong việc chuyển giao một số diện tích đất cao su để triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, triển khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Nhân dịp này, Công ty được Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tặng bức trướng “Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang 40 năm Đoàn kết-Đổi mới-Phát triển (1984-2024); UBND tỉnh trao tặng cờ thi đua đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác phấn đấu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022; Tập đoàn Cao su Việt Nam tặng bức trướng “Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang 40 năm Đoàn kết-Đổi mới-Phát triển (1984-2024); Công đoàn Cao su Việt Nam tặng bức trướng “Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang 40 năm phát huy truyền thống đoàn kết-đổi mới-sáng tạo vì sự phát triển bền vững của công ty, vì lợi ích của đoàn viên và người lao động 6/2/1984-6/2/2024.

Ngoài ra, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tặng bằng khen cho 6 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc và công lao đóng góp trong 40 năm qua; Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tặng bằng khen cho 10 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2021-2022…