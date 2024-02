Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông đang quản lý trên 8.322 ha cao su tại huyện Chư Prông, trong đó, diện tích cao su khai thác trên 5.728 ha, diện tích kiến thiết cơ bản gần 2.594 ha. Ngoài ra, Công ty còn đầu tư sản xuất, kinh doanh trên 3.451 ha cao su (100% cao su khai thác) tại Vương quốc Campuchia.

Năm 2023, sản lượng mủ cao su khai thác của Công ty đạt trên 8.979 tấn (đạt 102,04% kế hoạch sản lượng Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam giao) và về đích trước 6 ngày; sản lượng mủ cao su chế biến đạt trên 10.628 tấn (đạt 106,8% kế hoạch); sản lượng tiêu thụ trên 10.210 tấn (đạt 111,6 % kế hoạch), giá bán bình quân 32,6 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu của Công ty đạt trên 373 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 62,5 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 32,8 tỷ đồng.

Tại Campuchia, sản lượng mủ cao su khai thác đạt trên 3.742,8 tấn, sản lượng tiêu thụ 3.742 tấn, doanh thu đạt 99 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7,75 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 7,5 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh sản xuất kinh doanh hiệu quả, năm 2023, Công ty cũng đã đầu tư các công trình xây dựng cơ bản với tổng kinh phí trên 57 tỷ đồng. Đồng thời, hỗ trợ các địa phương mở rộng mạng lưới giao thông nông thôn và triển khai các chương trình an sinh xã hội với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng.

Năm 2024, Công ty phấn đấu khai thác sản lượng mủ cao su đạt 10.050 tấn; sản lượng chế biến 11.200 tấn; sản lượng tiêu thụ 9.850 tấn; tổng doanh thu 403 tỷ đồng (trong đó, doanh thu cao su 350 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế 56 tỷ đồng. Đối với dự án đầu tư tại Campuchia phấn đấu sản lượng khai thác đạt 4.500, lợi nhuận 14 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Phụng-Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông đã đạt được trong năm 2023, đặc biệt là đã đạt và vượt sản lượng mủ khai thác và có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng đề nghị Công ty cần đánh giá lại một cách toàn diện những khó khăn, tồn tại để đưa ra giải pháp cụ thể nhằm điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Ngoài ra, chăm lo đời sống cán bộ, công nhân, người lao động và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo Tết cho người nghèo và các chương trình phúc lợi khác.

Tại hội nghị, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Phụng-Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy Chư Prông đã trao Huân Chương Lao động hạng ba cho ông Võ Minh Sơn-nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021.

Nhân dịp này, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông cũng vinh dự được tặng bằng khen của Bộ Quốc Phòng; bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vì đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023; Công đoàn Công ty được tặng cờ thi đua của Công đoàn Cao su Việt Nam.

Ngoài ra, 3 cá nhân của Công ty được tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an; 8 tập thể và 28 cá nhân được tặng bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 3 nông trường (Hòa Bình, Đoàn Kết và An Phú) được tặng bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và 5 cá nhân của Công ty được tặng Huy hiệu "Phú Riềng đỏ", Huy hiệu "Cao su Việt Nam".