Công an xã Tuy Phước Bắc thông báo tìm người mất liên lạc từ tháng 6-2026

(GLO)- Công an xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) đang phối hợp xác minh, tìm kiếm anh Trần Quốc Việt (SN 2000, trú thôn Nam Xuân, xã Tuy Phước Bắc) sau khi gia đình trình báo mất liên lạc từ ngày 23-6-2026 đến nay.

Theo đó, Công an xã Tuy Phước Bắc đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Trần Văn Dư (SN 1966, trú thôn Nam Xuân, xã Tuy Phước Bắc) về việc con trai là anh Trần Quốc Việt mất liên lạc với gia đình.

Theo nội dung trình báo, anh Trần Quốc Việt có hộ khẩu thường trú tại thôn Nam Xuân (thôn Giang Nam cũ), xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai. Nơi ở hiện tại theo thông tin gia đình cung cấp là căn L3-24.03, tòa nhà Landmark 3, khu đô thị Vinhomes Central Park (số 720A Điện Biên Phủ, khu phố 46, phường Thanh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh).

Từ ngày 23-6 đến nay, gia đình không thể liên lạc với anh Việt. Dù đã tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả nên gia đình đã trình báo cơ quan Công an để phối hợp xác minh.

Theo Công an xã Tuy Phước Bắc, anh Trần Quốc Việt có số căn cước công dân là 052200006152 được cấp bởi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an).

Về đặc điểm nhận dạng, anh Việt cao khoảng 1m75, nặng 65 kg, thân hình cân đối, tóc đen để mái chải lệch sang một bên; có xe máy nhãn hiệu RSX màu xám đen, biển kiểm soát 77G1-576.30.

Công an xã Tuy Phước Bắc đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến anh Trần Quốc Việt kịp thời thông báo cho Công an xã qua số điện thoại 02563.836.145 để phối hợp xác minh, hỗ trợ tìm kiếm.