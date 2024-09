(GLO)- Công an TP. Pleiku vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Long (SN 1999, trú tại 29/20 đường Lê Duẩn, thuộc tổ 6 phường Phù Đổng, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi “Tàng trữ ma túy trái phép”.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố nhóm bị can lập 165 công ty ‘ma’ mua bán trái phép hóa đơn GTGT có giá trị hàng hóa gần 14.000 tỷ đồng. Để che đậy hành vi, các bị can đã hối lộ hàng chục tỷ đồng cho nhóm cán bộ thuế ở TPHCM, Bình Dương.

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Bộ Công an đã đề xuất mức phạt 100-200 ngàn đồng đối với người điều khiển xe máy thiếu một trong các bộ phận bắt buộc như còi, đèn, gương chiếu hậu…

Công an huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đã làm rõ bà Phạm Thị Ngọc Tạnh có hành vi chứa chấp mại dâm tại khách sạn do mình làm chủ và cấu kết, móc nối với một số đối tượng thông qua mạng xã hội để điều động gái bán dâm đến nơi thực hiện hành vi bán dâm.

(GLO)- Chiều 7-9, Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động-Công an tỉnh Gia Lai đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thành L. (25 tuổi, trú tổ 6, phường Phù Đổng), nghi "ngáo đá", cầm dao cố thủ trong nhà.

Ngày 7-9, thông tin từ Công an tỉnh cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân bé trai Hồ Dương Tuấn Kiệt (SN 2019) tử vong tại điểm nuôi trẻ khuyết tật không phép số 57 Trần Nhật Duật, phường Ia Kring, thành phố Pleiku là do bị đánh.

Người đàn ông đã sử dụng tài khoảng Tiktok đăng tải các video với nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của tập thể công an của 1 xã.

Công an TP HCM đã cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến vụ bạo hành xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng gây xôn xao dư luận những ngày qua.

(GLO)- Ngày 5-9, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các trường học trên địa bàn thị trấn ra mắt 5 mô hình "Cổng trường an toàn giao thông".

(GLO)- Ngày 6-9, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 33 bị can về hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại phường Yên Thế, TP. Pleiku.