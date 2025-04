Công an tỉnh Gia Lai thông báo địa chỉ, số điện thoại Trực ban hình sự thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về địa chỉ, số điện thoại Trực ban hình sự thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh để người dân, cơ quan, tổ chức thuận tiện trong việc trình báo, tố giác tội phạm.

Trước đó, ngày 3-3, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 1234/QĐ-CAT-PV01 thành lập 4 Tổ điều tra hình sự, đấu tranh phòng-chống tội phạm trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Tổ điều tra khu vực).

Các Tổ điều tra khu vực trực thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh có chức năng, nhiệm vụ Trực ban hình sự; tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và tiến hành điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn khu vực phụ trách...

Đại tá Dương Văn Long (thứ 5 từ phải sang)-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm cùng Tổ trưởng các Tổ Điều tra khu vực. Ảnh: Hân Hòa

Cụ thể, trụ sở, số điện thoại Trực ban hình sự Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai và các Tổ điều tra khu vực như sau:

Trực ban hình sự Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai và Tổ điều tra khu vực 1 (phụ trách địa bàn TP. Pleiku và các huyện: Ia Grai, Chư Păh, Đak Đoa); trụ sở tại số 11 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, TP. Pleiku; số điện thoại: 069.4326.456.

Tổ điều tra khu vực 2 (phụ trách các địa bàn thị xã An Khê và các huyện: Mang Yang, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro); trụ sở tại số 591 Quang Trung, phường An Bình, thị xã An Khê; số điện thoại: 069.4326.571.

Tổ điều tra khu vực 3 (phụ trách các địa bàn thị xã Ayun Pa và các huyện: Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa); trụ sở tại số 98 Trần Quốc Toản, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa; số điện thoại: 0269.3852.209.

Tổ điều tra khu vực 4 (phụ trách các địa bàn các huyện: Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh, Đức Cơ); trụ sở tại làng Bò, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông; số điện thoại: 0269.3843.122.

Mọi thông tin liên quan đến tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân thông báo và liên hệ Trực ban hình sự tại các Tổ điều tra khu vực thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai qua các địa chỉ, số điện thoại nêu trên.