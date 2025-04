Tổ điều tra khu vực 4 chủ động đấu tranh trấn áp tội phạm

(GLO)- Sau khi Công an cấp huyện giải thể, Giám đốc Công an tỉnh đã thành lập các tổ điều tra khu vực để đảm nhiệm công tác điều tra, xử lý tội phạm trên địa bàn. Sau khi đi vào hoạt động, Tổ điều tra khu vực 4 đã đạt một số thành tích nổi bật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Tổ điều tra khu vực 4 có trụ sở tại Công an huyện Chư Prông (cũ) và phụ trách địa bàn 4 huyện gồm: Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh và Đức Cơ. Đây được xem như “cánh tay nối dài” của Công an tỉnh với chức năng, nhiệm vụ là thực hiện và hướng dẫn Công an cấp xã triển khai các biện pháp, công tác nghiệp vụ nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm và thực hiện công tác truy nã, truy tìm.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Tổ điều tra khu vực 4 đã nhanh chóng ổn định tổ chức để đảm bảo công việc xuyên suốt, không bỏ trống địa bàn. Thượng tá Bùi Văn Trung-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Tổ trưởng Tổ điều tra khu vực 4-cho hay: Tổ được phân bổ một số cán bộ, chiến sĩ từ các phòng nghiệp vụ như: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát Hình sự; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Phòng Kỹ thuật hình sự.

Ngay sau khi thành lập, chúng tôi đã ổn định nơi làm việc; nhanh chóng nắm bắt địa bàn, phối hợp với Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác trinh sát, kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra trong phạm vi quản lý.

3 đối tượng đặc biệt nguy hiểm trong vụ cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh. Ảnh: Thế Hiếu

Cũng theo Thượng tá Trung, Tổ phụ trách địa bàn khá rộng và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm. Trong tháng 3-2025, Tổ đã tiếp nhận 29 tin báo liên quan đến an ninh trật tự. Qua đó đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan đến các hành vi như: giết người, trộm cắp tài sản, cướp tài sản, đánh bạc và các hành vi liên quan đến tội phạm ma túy. Trong đó nổi bật là việc bắt giữ 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cướp hơn 2 triệu USD rồi bỏ trốn. Khoảng 7 giờ ngày 24-3, Tổ nhận được tin báo về việc 3 đối tượng này đã xuống xe ô tô trên tuyến quốc lộ 14 ở khu vực huyện Chư Sê vào chiều tối 23-3.

Từ nguồn thông tin này, Tổ lập tức thông báo đến các xã, thị trấn và các đồn Biên phòng nhanh chóng rà soát địa bàn, không ngoại trừ khả năng các đối tượng vượt biên sang Campuchia. Cùng với đó, Tổ phối hợp với Công an xã Ia Glai triển khai các biện pháp nghiệp vụ bí mật để tránh “rút dây động rừng” vì đây là nhóm cướp nguy hiểm, có tổ chức, sẵn sàng chống trả để tẩu thoát.

Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ 3 đối tượng khi đang lẩn trốn ở một nhà kho tại thôn Nông Trường, xã Ia Glai. Qua đó, lực lượng Công an đã thu giữ 74,5 triệu đồng cùng 3 điện thoại của các đối tượng. Sau đó, 3 đối tượng được bàn giao cho Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Huỳnh thực hiện hành vi trộm cắp nông sản đã bị bắt giữ. Ảnh: Thế Hiếu

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Chư Prông và Đức Cơ nổi lên một số đối tượng thanh-thiếu niên thực hiện hành vi trộm cắp nông sản của người dân. Trước tình hình đó, Tổ điều tra khu vực 4 đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn loại tội phạm này.

Ngày 27-3, Tổ đã phối hợp với Công an xã Ia Drang (huyện Chư Prông) bắt giữ đối tượng Hồ Quý Huỳnh (SN 2004, trú tại xã Ia Drang). Huỳnh khai nhận: Vào tối 21-3, đối tượng đột nhập vào nhà một gia đình tại thôn Hợp Hòa (xã Ia Drang) vác trộm 1 bao hạt tiêu gần 50 kg đem bán lấy tiền tiêu xài. Hiện Tổ điều tra khu vực 4 đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Huỳnh.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng-chống tội phạm của Tổ điều tra khu vực 4, Giám đốc Công an tỉnh vừa có quyết định khen thưởng kèm theo số tiền 10 triệu đồng.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tá Bùi Văn Trung nhấn mạnh: Tổ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, thị trấn làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Đồng thời, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và tích cực hỗ trợ lực lượng Công an giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn.