3 đối tượng cướp 2 triệu USD bị bắt ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 22-3, tại Nhà Thiếu nhi (TP. Pleiku), Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai phối hợp Tổ chức AIP Foundation, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức Ngày hội An toàn giao thông-Dự án “Đến trường an toàn" năm học 2024-2025.