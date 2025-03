Khen thưởng Tổ điều tra khu vực 4 đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

(GLO)- Ngày 12-3, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã có buổi kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ điều tra hình sự, đấu tranh phòng-chống tội phạm khu vực 4 đóng quân tại huyện Chư Prông.

Ngay sau khi được thành lập từ ngày 3-3-2025, Tổ điều tra khu vực 4 gồm các huyện Chư Sê, Chư Pưh, Chư Prông và Đức Cơ (với 52 xã) đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí phương tiện, thiết bị nghiệp vụ chủ động bám, nắm chắc thông tin, tình hình địa bàn; công khai số điện thoại trực ban hình sự; lập hệ thống sổ sách, hồ sơ, số hóa để phục vụ công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định. Đồng thời, tổ bố trí hiệu quả các đồng chí có kinh nghiệm, thời gian công tác tại địa bàn cơ sở; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý tốt địa bàn, đối tượng; kịp thời nắm, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ ban đầu.

Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 3 từ phải sang) trao Quyết định khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh cho Tổ điều tra khu vực 4. Ảnh: Lê Ánh

Tổ điều tra khu vực đã tiếp nhận, giải quyết 5 tin báo tội phạm về tai nạn giao thông, cháy, giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những kết quả bước đầu của Tổ điều tra khu vực 4. Mặc dù mới được thành lập nhưng cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, giữ vững lễ tiết, tác phong, điều lệnh Công an nhân, chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ chiến sĩ tiếp tục thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao theo hướng dẫn của Bộ Công an. Đặc biệt là công tác bố trí Điều tra viên, Cán bộ điều tra ở Công an xã; tiếp nhận, phân loại xử lý tố giác, tin báo về tội phạm ngay từ ban đầu…, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Dịp này, Đại tá Dương Văn Long đã trao Quyết định khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh cho Tổ điều tra khu vực 4, kèm theo số tiền 10 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng-chống tội phạm.