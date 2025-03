Công an tỉnh Gia Lai thành lập 4 Tổ Điều tra khu vực

Theo Quyết định số 1234/QĐ-CAT-PV01, Công an tỉnh thành lập 4 Tổ Điều tra khu vực, đóng quân tại: TP. Pleiku (phụ trách các địa bàn Pleiku, Ia Grai, Chư Păh và Đak Đoa); An Khê (phụ trách các địa bàn An Khê, Mang Yang, Đak Pơ, Kbang và Kông Chro); Ayun Pa (phụ trách các địa bàn Ayun Pa, Phú Thiện, la Pa và Krông Pa); Chư Prông (phụ trách các địa bàn Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh và Đức Cơ).

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hân Hòa

Tổ Điều tra khu vực là tổ chức phối hợp giữa các đơn vị thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai, do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp quản lý, điều hành, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT lãnh đạo các đơn vị thuộc Cơ quan CSĐT theo hệ lực lượng.

Về chức năng, Tổ Điều tra khu vực tổ chức thực hiện và hướng dẫn Công an cấp xã trên địa bàn phụ trách thực hiện các biện pháp, công tác nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm; thực hiện công tác truy nã, truy tìm.

Tổ Điều tra khu vực có các nhiệm vụ và quyền hạn: tổ chức trực ban hình sự, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, lấy lời khai của người phạm tội tự thú, đầu thú, người bị bắt trong trường hợp đang có quyết định truy nã (do cơ quan, tổ chức, cá nhân giải đến), các trường hợp phạm tội quả tang; tiếp nhận hồ sơ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, hồ sơ vụ án do các cơ quan, đơn vị khác chuyển đến; phân loại, báo cáo, đề xuất Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh (hoặc Phó Thủ trưởng được ủy quyền) phân công giải quyết hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo phân công của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an cấp tỉnh hoặc Phó Thủ trưởng được ủy quyền…

Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chụp hình lưu niệm cùng Tổ trưởng các Tổ Điều tra khu vực. Ảnh: Hân Hòa

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT yêu cầu các Tổ Điều tra khu vực khẩn trương, nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, tuyệt đối không để công việc bị ngắt quãng, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ khi tiếp nhận nhiệm vụ mới phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đảm bảo vận hành ngay hoạt động của các Tổ điều tra khu vực, không bị gián đoạn, không bỏ sót, không bỏ lọt nhiệm vụ.

Trong quá trình vận hành, chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, báo cáo xin ý kiến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh) nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác điều tra, đấu tranh phòng-chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.