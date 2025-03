Điều tra nhóm đối tượng đánh đập dã man nhân viên y tế

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 11-2, bà Lương Thị Thúy Tuyết (SN 1972, trú tại làng Chuk, xã Kon Thụp)-nhân viên y tế xã Kon Thụp nhận được cuộc gọi của ông Lương Đình Lực-Bí thư Đảng ủy xã đề nghị lên Trạm Y tế gấp để cấp cứu người bị thương. Dù không phải ca trực song bà Tuyết vẫn đến hỗ trợ.

Hình ảnh camera tại Trạm Y tế xã Kon Thụp ghi lại cảnh bà Tuyết bị hành hung

Tại đây có 3 người đàn ông, trong đó có 2 người bị chấn thương, 1 người ở vùng đầu và người còn lại ở vùng tay. Bà Tuyết cùng bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân-Trạm trưởng Trạm Y tế xã tiến hành dùng bông băng sơ cứu cho bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu.

Tuy nhiên trong quá trình sơ cứu, bệnh nhân và nhân viên y tế có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát, 3 người đàn ông đã lao vào đánh đập bà Tuyết. Theo camera ghi lại tại phòng đón tiếp bệnh nhân của Trạm Y tế xã, bà Tuyết bị nhóm 3 người dùng tay chân đánh đập dã man từ trong phòng tiểu phẫu đi ngược ra. Bà Tuyết cầm chiếc dép để phản kháng nhưng bất lực khi bị 3 người dồn ép ra ngoài cửa.

Bà Tuyết bị đánh bầm tím ở vùng mặt. Ảnh nhân vật cung cấp

Bà Tuyết bức xúc: “Khi đang sơ cứu thì bệnh nhân không hợp tác, liên tục quay qua quay lại và có lời nói thô tục, thiếu văn hóa rằng chúng tôi có biết cứu người không. Tôi chỉ nói lại rằng tại sao chúng tôi đang cứu anh mà anh lại chửi bới thì họ đã lao vào đánh tôi tới tấp khiến tôi choáng váng, tức ngực, khó thở. 2 người trong số đó còn dùng cây lau nhà bằng gỗ và inox tại Trạm để đánh đập tôi lê lết ra nhà để xe thì mới bỏ đi”.

Bà Tuyết sau đó được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với đa chấn thương ở vùng mặt, đầu, vai, cánh tay, lưng khiến bà bị bầm tím nhiều nơi. Khoảng 1 tuần sau bà Tuyết được xuất viện tuy nhiên vì vẫn cảm thấy đau vùng mặt, bà đã đi khám ở Trung tâm Y tế TP. Pleiku vào ngày 28-2.

Cánh tay của bà Tuyết bị đánh bầm dập. Ảnh nhân vật cung cấp

Tại đây các bác sĩ chẩn đoán bà bị gãy lồi cầu xương hàm dưới bên trái do bị đánh và chuyển đến Bệnh viện Quân y 211. Ngày 4-3, các bác sĩ ở Bệnh viện Quân y 211 đã thăm khám và đưa ra chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương khớp thái dương hàm.

Đáng nói, bức xúc trước việc vợ bị đánh, ông Cao Lý Vĩnh Quý-chồng bà Tuyết đã đi tìm nhóm đàn ông kia để nói chuyện thì cũng bị đánh khiến gãy tay và chấn thương vùng đầu.

“Vụ việc xảy ra đã lâu nhưng không ai thăm hỏi, động viên gì trong khi tôi là nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ cứu người mà lại như vậy. Tôi cũng chỉ mới được làm việc với Công an xã 1 lần để khai báo toàn bộ sự việc như vậy chứ cũng không được đưa đi giám định thương tích. Các đối tượng hành hung tôi vẫn chưa bị xử lý thích đáng khiến tôi rất bức xúc”-bà Tuyết bày tỏ.

Bà Tuyết đang được chữa trị tại Bệnh viện Quân y 211. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân chia sẻ: “3 người đàn ông vào cấp cứu ở thời điểm đó có biểu hiện say xỉn do sử dụng rượu bia. Khi kiểm tra thấy vết thương phần đầu, tôi cùng chị Tuyết tiến hành sơ cứu và có nói với bệnh nhân rằng cần đi lên tuyến trên để kiểm vết thương mới có thể chẩn đoán chính xác và chữa trị kịp thời. Nhưng họ lại quay ra chửi bởi chúng tôi và sau đó đánh đập chị Tuyết mà tôi không kịp can ngăn”.

Trao đổi với P.V, ông Lương Đình Lực-Bí thư Đảng ủy xã cho hay: Chiều xảy ra vụ việc, ông đi đường thì gặp nhóm người trên gặp chấn thương nên đã đưa họ đến Trạm Y tế xã cấp cứu. Khi đến nơi chưa thấy ai ở Trạm nên ông đã gọi điện cho bà Tuyết đến vì nhà ở gần Trạm nhất. Sau đó bác sĩ Quân xuất hiện thì ông Lực đã rời đi.

“Khi nghe thông tin về việc có vụ gây rối ở Trạm Y tế xã, tôi đã lập tức chỉ đạo Công an xã đến xác minh làm rõ. Công an xã có báo lại là đã làm việc với những người liên quan và lập hồ sơ, chuyển lên Công an huyện Mang Yang để phối hợp điều tra theo thẩm quyền. Vụ việc vẫn đang được lực lượng Công an làm rõ”-ông Lực khẳng định.

Liên quan đến vụ việc, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết: “Sở đã nắm thông tin về vụ việc và đang chờ kết quả xác minh từ phía Công an để có hướng xử lý”.