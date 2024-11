Công an huyện Mang Yang khởi tố 6 đối tượng hành hung chủ garage ô tô

(GLO)- Chiều 1-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa khởi tố 6 đối tượng trên địa huyện về hành vi cố ý gây thương tích khi đánh đập chủ một garage ô tô.

Theo đó, 6 đối tượng gồm: Vũ Hồng Việt (SN 1990), Đỗ Văn Hào (SN 1985), Hứa Mạnh Khang (SN 1991) cùng trú tại thị trấn Kon Dỡng (huyện Mang Yang); Lê Đức Anh Tài (SN 2006), Lê Đức Anh Tình (SN 2007) cùng trú tại xã Đak Trôi (huyện Mang Yang); Phạm Hoàng Phong (SN 1991, trú tại xã Đak Yă, huyện Mang Yang).

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam các đối tượng. Ảnh: Anh Tuấn

Ngoài đối tượng Tình bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, 5 đối tượng còn lại đều bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang ra lệnh bắt bị can để tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 21-9-2024, nhóm của Việt mang xe ô tô đến sửa tại garage Xuân Mới thuộc tổ 7, thị trấn Kon Dỡng. Tại đây, các đối tượng đã xảy ra mâu thuẫn với chủ garage là ông Hồ Văn Mới (SN 1977) trong việc sửa xe.

6 đối tượng trên đã xông vào đánh hội đồng ông Mới gây thương tích rồi bỏ đi. Ông Mới được gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai với nhiều vết thương. Qua giám định, nạn nhân bị thương tích 17%.

Nắm được thông tin vụ việc, ngay trong đêm, các trinh sát của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy (Công an huyện Mang Yang) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ các đối tượng có liên quan. Đồng thời thu thập lời khai, chứng cứ, thu giữ các công cụ liên quan đến vụ việc.

Bước đầu xác định, đây là nhóm đối tượng cộm cán tại địa phương đã có tiền án, tiền sự. Hành vi của các đối tượng là nguy hiểm đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác, với tính chất manh động, liều lĩnh coi thường pháp luật cần phải có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định. Do đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mang Yang đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.