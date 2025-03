Xác minh nhóm đối tượng hành hung nữ sinh lớp 7

Thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Công an và Công an địa phương theo hướng từ 3 cấp thành 2 cấp (Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã), Bộ Công an hướng dẫn tổ chức, cá nhân tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, thời gian từ 1/3.