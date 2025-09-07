Danh mục
Công an phường Quy Nhơn Đông hỗ trợ du khách Hàn Quốc tìm lại tài sản đánh rơi

MINH NGỌC
(GLO)- Chiều 6-9, Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã trả lại tài sản cho du khách người Hàn Quốc đánh rơi khi đến khu du lịch Hòn Khô.

cong-an-phuong-quy-nhon-dong-tinh-gia-lai-trao-tra-tai-san-cho-du-khach-han-quoc.jpg
Công an phường Quy Nhơn Đông trao trả lại tài sản cho du khách Kim Jin Hak. Ảnh: M.N

Trước đó, vào lúc 14 giờ cùng ngày, ông Kim Jin Hak (SN 1968, Quốc tịch Hàn Quốc, hiện tạm trú tại Khách sạn TMS Luxury Quy Nhơn) đã đến Công an phường Quy Nhơn Đông báo tin đánh rơi 1 chiếc điện thoại và 1 chiếc ví da (trong đó có một số giấy tờ tùy thân) khi đến khu du lịch Hòn Khô trên địa bàn phường.

Ngay sau đó, Công an phường khẩn trương xác minh và đến 17 giờ cùng ngày đã tìm lại được số tài sản trên của ông Hak; đồng thời, mời du khách này đến trụ sở để trả lại tài sản mà ông đã đánh rơi.

Cảm kích trước tinh thần tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Quy Nhơn Đông, du khách Kim Jin Hak đã viết thư cảm ơn đơn vị vì đã giúp mình tìm lại tài sản.

