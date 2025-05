Công an Gia Lai khẳng định không có khuất tất trong điều tra vụ tai nạn chết người ở Mang Yang

Người nhà cho rằng có uẩn khúc

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 7 phút ngày 17-12-2024, trên đường Trần Phú (thị trấn Kon Dơng) đoạn trước trụ sở UBND-HĐND huyện Mang Yang. Thời điểm trên, ông N.T.K. (SN 1963, trú tại tổ 2, thị trấn Kon Dơng) điều khiển xe máy BKS 81T1-9422 lưu thông trên đường Trần Phú theo hướng từ trụ sở Điện lực Mang Yang đến đường Tuệ Tĩnh thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 81E1-011.63 do anh H.T.N. (SN 1984, trú tại thôn Châu Thành, xã Đak Yă, huyện Mang Yang) điều khiển cùng chiều phía trước.

Camera ghi lại thời điểm sau khi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh chụp từ màn hình

Vụ tai nạn khiến ông K. bị chấn thương sọ não được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai và Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên vì vết thương quá nặng, ông K. đã tử vong vào ngày 22-12.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Mang Yang (cũ) đã vào cuộc điều tra. Khi đơn vị này giải thể, vụ việc đã được bàn giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. Đến ngày 18-4, CQCSĐT Công an tỉnh đã ra thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm rằng không khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn trên.

Theo thông báo này, ông K. đã điều khiển xe máy tông từ phía sau vào bên trái xe của anh N.. Hành vi của ông K. vi phạm vào khoản 1 của Điều 12 và Điều 14 Luật giao thông đường bộ năm 2008. Tuy nhiên, người có hành vi vi phạm hiện nay đã chết nên CQCSĐT không đề cập xử lý. Bên cạnh đó, CQCSĐT cũng khẳng định anh N. không có lỗi trong vụ tai nạn giao thông này.

Sau thông báo của lực lượng chức năng, vợ ông K. là bà Lê Thị Miến (SN 1968) đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội Facebook với tiêu đề “Tìm công lý cho chồng tôi” và “Một vụ tai nạn còn nhiều khuất tất”. Theo bà Miến, sau khi tai nạn xảy ra, anh N. dù không bị thương nhưng đã không đưa chồng bà đi cấp cứu, hiện trường vụ tai nạn có dấu hiệu bị thay đổi, anh N. có dấu hiệu sang đường vì vết va chạm nằm ở điểm giữa xe…

Vì vậy, bà Miến không đồng ý với nội dung thông báo của CQCSĐT vì các lý do: “Quy kết lỗi hoàn toàn cho người đã mất, không thể tự bào chữa; không có phân tích đầy đủ về tốc độ, làn đường, va chạm, camera, nhân chứng; không xem xét trách nhiệm phía người điều khiển phương tiện còn sống; tại sao ông K. bị chấn thương sọ não nhưng anh N. không bị thương tích gì, không cung cấp hồ sơ hiện trường, vật chứng, giám định…”.

Bài viết của bà Miến nêu rõ “Chúng tôi không mong muốn gì hơn ngoài sự thật và công lý cho chồng tôi-người đã ra đi trong đau đớn và nhiều uẩn khúc. Chúng tôi không muốn ai bị oan, cũng không muốn sự thật bị che giấu”.

Sau khi bài viết của bà Miến được đăng tải đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ với nhiều bình luận. Trong đó, hầu hết đều tỏ ra nghi hoặc về quá trình điều tra của cơ quan Công an theo định hướng nội dung của bà Miến.

Công an khẳng định không có khuất tất

Để rộng đường dư luận, P.V, đã trao đổi với Trung tá Nguyễn Đình Thống-Phó Trưởng Công an thị trấn Kon Dơng, Điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ việc. Theo đó, chiều 18-12 (tức 1 ngày sau khi vụ tai nạn xảy ra), con trai của ông K. mới đến cơ quan Công an trình báo. Lực lượng Công an đã dựng lại hiện trường theo dấu vết tại mặt đường và các nhân chứng liên quan.

2 chiếc xe máy trong vụ tai nạn. Ảnh: Lê Thị Miến

Theo cơ quan Công an, vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm đường vắng người qua lại nên không có nhân chứng trực tiếp nhìn thấy . Sau khi tai nạn xảy ra, 1 cán bộ tại trụ sở HĐND huyện đã ra hiện trường và cùng 1 cháu học sinh lập tức đưa ông K. đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Mang Yang. Bản thân ông N. cũng bị ngã và có dấu hiệu choáng.

Đặc biệt, Cơ quan Công an đã thu được camera tại HĐND huyện Mang Yang ghi lại hình ảnh vụ tai nạn và đã gửi đi giám định tại Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh Kon Tum). Kết luận giám định khẳng định xe của ông K. đi từ phía sau tới và xảy ra va chạm vào bên trái của xe của ông N. đi cùng chiều phía trước.

Đồng thời lực lượng Kỹ thuật Hình sự cũng thu thập các dấu vết trên các phương tiện, tiến hành khám nghiệm cho thấy phần phanh sau của xe ông K. va chạm gây vỡ phần yếm bên trái xe của anh N. Qua các tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định nguyên nhân vụ tai nạn do ông K. không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước và vượt xe khi không đảm bảo an toàn. Do đó đi đến kết luận không khởi tố vụ án vì “Không có sự việc phạm tội”.

“Quá trình điều tra từ ban đầu cũng đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Yang kiểm soát chặt chẽ. Mọi quy trình, tài liệu, chứng cứ, bản ảnh…có liên quan đều thống nhất, phù hợp. Vụ việc đã được điều tra sáng tỏ chứ không có dấu hiệu khuất tất như bà Miến phản ánh”-Trung tá Thống khẳng định.

Cũng theo Trung tá Thống, sau khi CQCSĐT Công an tỉnh ra thông báo không khởi tố vụ án vào ngày 18-4 thì ngày 22-4, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mang Yang đã ban hành bản kết luận kiểm sát cho rằng quyết định không khởi tố là có căn cứ.