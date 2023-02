(GLO)- Ngày 22-2, Đảng ủy Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi trong lực lượng Công an nhân dân.

Tin liên quan Đảng ủy Binh đoàn 15: Tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi

Tham gia Hội thi có 11 thí sinh là Bí thư chi bộ Công an các xã, thị trấn, đội nghiệp vụ trực thuộc Đảng bộ Công an huyện. Các thí sinh đã trải qua 3 phần thi gồm: Tự giới thiệu, vấn đáp và thuyết trình về các nội dung liên quan đến Điều lệ Đảng, nghiệp vụ công tác Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, các hướng dẫn, quy định về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân.

Kết thúc Hội thi, Bí thư Chi bộ Công an xã Ia Dreng giành giải A; giải B thuộc về Bí thư Chi bộ Cảnh sát Giao thông và Bí thư Chi bộ Công an thị trấn Nhơn Hòa; Bí thư Chi bộ Công an xã Ia Hla và Ia Phang giành giải C.

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về nghiệp vụ công tác Đảng và khả năng điều hành, xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ Bí thư chi bộ, chi ủy viên và cấp ủy viên cơ sở. Đồng thời, tạo điều kiện để các chi bộ giao lưu, học tập kinh nghiệm, từ đó góp phần củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.