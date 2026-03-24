Chủ tịch UBND xã Đak Pơ đối thoại với đoàn viên, thanh niên

(GLO)- Ngày 24-3, UBND xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn năm 2026.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Thương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đak Pơ; Bùi Thanh Hoa - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã.

Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cùng hơn 100 ĐVTN sinh sống tại địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.D

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, các ĐVTN đã đưa ra nhiều câu hỏi, kiến nghị với lãnh đạo xã Đak Pơ, tập trung vào các vấn đề như: định hướng, giải pháp hỗ trợ thanh niên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, ổn định đầu ra sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư, phát triển ngành nghề tại chỗ nhằm tạo việc làm bền vững; nâng cao kỹ năng số, hỗ trợ thanh niên tiếp cận thông tin và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, ĐVTN ở địa phương cũng quan tâm đến việc xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; đầu tư cơ sở vật chất cho một số trường mầm non; giải pháp hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn.

Các câu hỏi, kiến nghị của ĐVTN đã được Chủ tịch UBND xã và lãnh đạo các cơ quan liên quan ở địa phương trực tiếp trao đổi, giải đáp và đưa ra những định hướng, giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND xã Đak Pơ tặng giấy khen cho 5 ĐVTN điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ảnh: T.D

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Thị Thương đề nghị ĐVTN trong xã tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; tích cực tham gia đào tạo nghề, chuyển đổi nghề phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, nhất là phục vụ các cụm công nghiệp và dự án phát triển kinh tế trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Đak Pơ cũng nhấn mạnh, ĐVTN cần mạnh dạn đề xuất ý tưởng, sáng kiến trong sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả lao động.

Đồng thời, tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái; tham gia các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng xã Đak Pơ phát triển theo hướng xanh - nhanh - bền vững.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Đak Pơ đã tặng giấy khen cho 5 ĐVTN điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.