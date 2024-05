Chư Sê: Tạm giữ 31 sản phẩm nghi thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

(GLO)- Ngày 9-5, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) đã lập biên bản tạm giữ 31 sản phẩm nghi là thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Trước đó, Công an huyện Chư Sê phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 và Công an xã Ia Hlốp tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Nguyệt Nga tại thôn 2 (xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê) do bà Lê Thị Nga làm chủ cơ sở kinh doanh.

Quá trình kiểm tra phát hiện, bà Nga đang kinh doanh 31 sản phẩm nghi là thuốc lá điện tử (POD). Số sản phẩm này do bà Nga mua trên mạng để về bán kiếm lời.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nga không xuất trình được hóa đơn chứng từ về nguồn gốc của số sản phẩm này. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ tang vật, bàn giao hồ sơ vụ việc cho Đội Quản lý thị trường số 4 xác minh xử lý theo đúng quy định của pháp luật.