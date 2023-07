Chư Sê: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí trong 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 7-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa bắt giữ 2 phụ nữ có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, giải cứu 2 thiếu nữ

(GLO)-Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã khởi tố nhóm 5 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong số các đối tượng, có 1 người là cán bộ Trạm kiểm dịch thực vật Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ).

Mâu thuẫn trong việc chia nhà do bố mẹ để lại, Nguyễn Hồng Sơn đã dùng kéo đâm chết em gái

(GLO)- Ngày 7-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Thái Bảo (SN 1996, trú tại xã Diên Phú, TP. Pleiku) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt giam kế toán Chi cục Thi hành án dân sự H.Đức Trọng để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(GLO)- Tối 5-7, tại Nhà văn hóa buôn Jú, Ban Chỉ đạo Phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Krông Năng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Tới dự có đại diện lãnh đạo Công an huyện, hệ thống chính trị xã và đông đảo người dân.