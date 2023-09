Chư Prông phối hợp đảm bảo an toàn giao thông tại các cơ sở Phật giáo

(GLO)- Công an huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện vừa tổ chức lễ ký kết phối hợp về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026.

Công tác phối hợp được triển khai với các nội dung: tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Khắc phục những bất cập về trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở thờ tự Phật giáo cũng như đảm bảo an toàn giao thông khu vực, địa bàn, tuyến đường có cơ sở thờ tự Phật giáo. Vận động Tăng, Ni, Phật tử nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, xây dựng các mô hình “Tăng, ni, phật tử tham gia giao thông văn hóa-an toàn”.

Đồng thời, tổ chức tập huấn về kiến thức an toàn giao thông cho tăng, ni, phật tử làm công tác tuyên truyền, thuyết pháp; truyền giảng Phật giáo gắn các nội dung về an toàn giao thông trong các bài thuyết giảng Phật pháp. Tuyên truyền, lan tỏa thông điệp về an toàn giao thông kết hợp với những điều răn dạy của đạo Phật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phổ biến những kinh nghiệm hay, biểu dương những cá nhân điển hình, tiêu biểu, đồng thời phê phán những tiêu cực và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông…

Việc triển khai được thực hiện xuyên suốt hàng quý, hàng năm, trong đó trọng tâm là vào thời điểm diễn ra các sự kiện, hoạt động lớn của Phật giáo, ngày lễ, Tết như: tháng giêng (Âm lịch), mùa Phật đản, mùa An cư kiết hạ, rằm tháng 7 (15-7 Âm lịch), các khóa tu mùa hè, các hoạt động thiện nguyện của cơ sở Phật giáo tại địa phương.