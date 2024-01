Chư Păh kiềm chế hiệu quả tai nạn giao thông

Một trong những hoạt động hiệu quả về đảm bảo TTATGT ở huyện Chư Păh là việc Huyện Đoàn duy trì mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”.

Chị Nguyễn Hoài Phương-Bí thư Huyện Đoàn-cho hay: Để đảm bảo TTATGT trên đoạn đường được giao đảm nhận, đoàn viên, thanh niên các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền cho các hộ dân sống dọc hai bên tuyến đường nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; hướng dẫn người dân dọn vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải đúng cách; trồng cây xanh, trồng hoa ven đường.

Các đội xung kích tình nguyện của Đoàn thanh niên cũng đảm nhận các đoạn đường đi qua các trường học; tổ chức phân luồng giao thông cho học sinh vào giờ tan trường, hướng dẫn phụ huynh để xe đúng nơi quy định.

Cũng theo chị Phương: Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện thuộc Đoàn xã, thị trấn còn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, dọn dẹp vệ sinh; duy trì các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” nhằm vận động đoàn viên, thanh niên và người dân tích cực xây dựng, giữ gìn cảnh quan nông thôn xanh-sạch-đẹp.

2 tuyến đường ở thị trấn Phú Hòa được chọn làm điểm thực hiện mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản” gồm: trục đường chính vào trung tâm huyện và đường làng Krái. Anh Đặng Đình Tấn-Bí thư Đoàn thị trấn Phú Hòa-cho biết: “Qua việc tuyên truyền của đoàn viên, thanh niên, ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường này được nâng lên”.

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với lực lượng Công an triển khai cũng mang lại hiệu quả rõ nét. Ông Phạm Quang Long-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện-thông tin: Thời gian qua, việc triển khai các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” rất thiết thực, ý nghĩa.

Bởi vì, các điểm trường học vào khung giờ cao điểm đưa đón học sinh đến trường hay tan trường luôn tập trung đông người, xe cộ, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc giao thông. Đặc biệt, tại một số điểm trường học nằm dọc quốc lộ, tỉnh lộ, các ngã ba, ngã tư... thường xảy ra tai nạn giao thông.

“Đến nay, Phòng đã xây dựng được 29 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại các trường mầm non, tiểu học, THCS. Những tấm pa nô, áp phích tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ được đặt tại vị trí cổng trường để người dân, học sinh dễ quan sát, có ý thức chấp hành quy tắc giao thông.

Các tổ tự quản hướng dẫn phụ huynh và học sinh khi đến trường dừng đỗ xe đúng nơi quy định, không tụ tập đông người”-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh thông tin.

Bên cạnh đó, mô hình “Camera an ninh” cũng được Công an 14 xã, thị trấn của huyện triển khai thực hiện. Với sự chung sức của người dân và doanh nghiệp, đến nay, toàn huyện Chư Păh đã lắp đặt được 35 camera giám sát an ninh dọc tuyến quốc lộ 14, tỉnh lộ 661 và tại các ngã ba, ngã tư, đoạn đường phức tạp về an ninh trật tự để theo dõi, giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Thiếu tá Trương Thị Cẩm Dung-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh) cho hay: Thời gian qua, hệ thống camera an ninh của huyện đã góp phần đảm bảo TTATGT; phục vụ kịp thời việc xác minh các vụ việc về an ninh trật tự, làm cơ sở để đánh giá nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông, giúp quá trình điều tra vụ việc được nhanh chóng. Hơn nữa, nhờ dữ liệu hình ảnh từ camera an ninh, lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn nhiều đối tượng phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Mới đây, tại hội nghị sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông” giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh Nay Kiên cho biết: Nhờ thực hiện hiệu quả các mô hình hay, cách làm mới mà tình hình TTATGT của huyện được đảm bảo.

Trong 3 năm (2021-2023), trên địa bàn huyện xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm 31 người chết, 29 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 238 triệu đồng. So với 3 năm trước liền kề, tai nạn giao thông giảm 21 vụ, giảm 10 người chết, giảm 25 người bị thương.

“Thời gian tới, các ban, ngành, hội, đoàn thể cần tiếp tục phát huy các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác đảm bảo TTATGT. Cùng với đó, toàn huyện chú trọng công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động toàn dân tham gia đảm bảo TTATGT gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”-Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh.