Bộ Công an tiếp nhận nguyên trạng 3 trường cao đẳng nghề từ Bộ GD&ĐT

(GLO)- Ngày 26-8, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ Bộ GD&ĐT về Bộ Công an quản lý.

Theo đó, 3 cơ sở được chuyển giao gồm: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ (TP. Hà Nội), Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) và Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (TP. Hồ Chí Minh).

Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân ký và trao biên bản bàn giao. Ảnh: Bộ Công an

Việc chuyển giao được thực hiện theo Kết luận số 42-KL/TW ngày 4-6-2026 của Ban Bí thư về Đề án “Đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho nhóm đối tượng đặc thù là công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, người đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy”.

Trên cơ sở đó, Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng đề án chuyển giao 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về Bộ Công an quản lý. Ngày 14-8-2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1569/QĐ-TTg về việc chuyển giao nguyên trạng 3 trường nói trên về Bộ Công an.

Theo Bộ Công an, việc tiếp nhận các cơ sở này không chỉ là thay đổi cơ quan quản lý hay điều chuyển cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức mà hướng tới xây dựng mô hình quản lý, đào tạo nghề có tính đặc thù.

Qua đó, lực lượng Công an nhân dân có thể thực hiện xuyên suốt việc quản lý, hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng thuộc phạm vi chức năng, trách nhiệm được giao.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân cho biết: Với việc được Bộ Công an tiếp nhận và đầu tư, các trường sẽ phát huy nguồn lực cơ sở vật chất, kinh nghiệm đào tạo, hướng tới hình thành mạng lưới đào tạo nghề chuyên sâu trên toàn quốc.

Hoạt động đào tạo tập trung phục vụ công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, người tái hòa nhập cộng đồng và người sau cai nghiện; qua đó, hỗ trợ giải quyết việc làm bền vững và góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cũng yêu cầu 3 trường khẩn trương hoàn thiện quy trình về tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản và các điều kiện bảo đảm hoạt động theo quy định.

Đồng thời, phải bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, giáo viên, người lao động và học viên; việc tiếp nhận không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn, duy trì ổn định chất lượng và tiến độ đào tạo.

Về chuyên môn, 3 trường được yêu cầu đánh giá nhu cầu đào tạo nghề và nhu cầu sử dụng lao động; rà soát, lựa chọn ngành nghề phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường, địa phương và từng nhóm đối tượng đặc thù.

Các trường cũng phải tăng tỷ lệ thực hành, gắn đào tạo với nhu cầu tuyển sinh, sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường, lấy hiệu quả đào tạo và khả năng bố trí việc làm ổn định cho người học làm thước đo chất lượng.