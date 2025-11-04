Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai kích hoạt trực chiến 24/24 giờ để ứng phó cơn bão số 13

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 13 (Kalmaegi).

Công tác chuẩn bị phòng chống bão được thực hiện khẩn trương trên tinh thần “chủ động từ sớm, sẵn sàng từ xa”, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất (trái)-Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 và Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra trang thiết bị phòng-chống bão lụt. Ảnh: Man Đức Dũng

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh-cho biết: Ngay khi nhận được chỉ đạo của Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh đã kích hoạt cơ chế trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ; thành lập các tổ công tác xuống cơ sở nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt, chia cắt.

Các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai được cập nhật, bổ sung sát với thực tế, lấy phương châm “4 tại chỗ” làm nguyên tắc xuyên suốt: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Song song với việc bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, Bộ CHQS tỉnh huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện: 46 ô tô các loại, 6 xe thiết giáp, 27 tàu xuồng các loại, 147 nhà bạt, 4364 áo phao, phao tròn... sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất-Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 và Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị của bộ đội trước khi cơ động làm nhiệm vụ phòng-chống bão số 13. Ảnh: Man Đức Dũng

Các đơn vị công binh, dân quân tự vệ tăng cường luyện tập phương án cứu hộ-cứu nạn; đồng thời phối hợp cùng chính quyền và lực lượng Công an, BĐBP hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền an toàn.

“Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị hiệp đồng tổ chức thành 2 sở chỉ huy lâm thời tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1-Hoài Nhơn Nam; Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2-Đăk Pơ và Sở chỉ huy thường xuyên tại Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng xử trí các tình huống. Duy trì trực quân số 100%, thường xuyên bám địa bàn, phối hợp cùng chính quyền tuyên truyền, vận động nhân dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu di dời đến nơi an toàn.

Toàn lực lượng xác định công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là "nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình". Chúng tôi nêu cao tinh thần chủ động, hiệp đồng chặt chẽ, sẵn sàng ứng cứu nhanh, kịp thời khi có yêu cầu”-Đại tá Nguyễn Thế Vinh thông tin thêm.

Đoàn công tác Quân khu 5 kiểm tra trang-thiết bị phòng chống thiên tai của LLVT tỉnh. Ảnh: Man Đức Dũng

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai đã kích hoạt cơ chế ứng trực 24/24 giờ, tập trung chỉ đạo các đơn vị tuyến biển chủ động thông báo, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.

Đại tá Trần Tiến Hải-Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh-cho biết: “Toàn tỉnh hiện có hơn 5.700 tàu cá và 2.425 lồng bè nuôi trồng thủy sản. Đến thời điểm này, chúng tôi đã kêu gọi 5.197 tàu/36.379 ngư dân vào neo đậu tại các bãi neo đậu của các địa phương. Hiện còn 575 tàu/4.025 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển đang được liên lạc, thông báo liên tục để di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.

Đối với lồng bè nuôi trồng thủy sản, chúng tôi vận động người dân chủ động di dời lên bờ. Trong trường hợp cần thiết, các lực lượng sẽ tổ chức cưỡng chế để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người. Đồng thời tổ chức hai điểm bắn pháo hiệu báo bão tại đảo Nhơn Châu và Nhơn Lý được duy trì nghiêm ngặt, phát tín hiệu đúng thời gian quy định, giúp ngư dân chủ động tránh trú an toàn”.