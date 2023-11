Bình Thuận: Bắt 3 nghi phạm tấn công học sinh lớp 11 gây nứt sọ

Sáng 10.11, Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã bắt được 3 nghi phạm tấn công học sinh lớp 11 và đang tiếp tục truy bắt nghi phạm thứ 4.

Vụ việc nhóm thanh niên tấn công học sinh lớp 11 làm em này bị chấn thương sọ não, được Công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo truy bắt nghi phạm trong thời gian sớm nhất. Sau vài giờ truy lùng, 3 nghi phạm gây án bị công an bắt giữ tối 9.11.

Camera nhà dân ghi lại cận cảnh các thanh niên tấn công học sinh lớp 11 chạy xe máy trên đường đi học về ở TP.Phan Thiết khiến nạn nhân bị trọng thương. Theo hình ảnh từ camera và thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Bình Thuận, khoảng 17 giờ ngày 9.11, em L.T.T (16 tuổi, ngụ P.Phú Tài, TP.Phan Thiết), học sinh lớp 11 đi xe máy trên đường. Khi đến ngã tư Nguyễn Hội - Đặng Văn Lãnh thuộc P.Xuân An, học sinh này bị tấn công bất ngờ.

Hai thanh niên đi trên xe máy áp sát em T., người ngồi sau dùng mũ bảo hiểm tấn công. Bị tấn công bất ngờ, em T. buông xe máy và dùng mũ bảo hiểm để phòng vệ thì 2 thanh niên khác đi trên xe máy thứ hai chạy đến lao vào đánh tới tấp.

Khi em T. vừa đứng dậy bỏ chạy thì bị thanh niên đứng gần đó cầm hung khí đuổi theo, chém tới tấp. Em T. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nứt hộp sọ, đứt gân chân trái, đùi phải.

Nhận được thông tin trình báo, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết vào cuộc xác minh, điều tra và truy xét nghi phạm. Theo hồ sơ công an, 3 nghi phạm bị bắt gồm: Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Anh Tân và Nguyễn Anh Kiệt (cùng ngụ P.ĐứcThắng, TP.Phan Thiết). Nghi phạm thứ 4 tên Hòa (chưa rõ lai lịch) đang bị công an truy bắt.