Một học sinh bị đánh nhập viện

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.000 tỉ đồng Phát hành trái phiếu gian dối, nhóm bị can đã huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư

Tranh luận 'nảy lửa' vụ xét xử người lấy 1 khúc gỗ muồng Các luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng chưa đủ căn cứ để xét xử người lấy 1 khúc gỗ muồng trong vườn cà phê nhận khoán về tội trộm cắp tài sản, đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Từ vụ 40 người nhảy sông trốn khỏi Casino ở Campuchia: Lộ đường dây buôn người ở Gia Lai (GLO)-Ngày 29-9-2023, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi” theo quy định tại Điều 150 và 151 của Bộ luật Hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Phạm Thị Vân Anh (SN 1982, trú tại Phường Phù Đổng, TP. Pleiku), Vũ Văn Trụ (SN 1990, trú tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Võ Trung Tâm (SN2003, trú tại xã Nam Yang, huyện Đak Đoa) tổng hình phạt 54 năm tù.

Gia Lai kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh lưu trú (GLO)- Chiều 29-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang tiến hành tổng rà soát, hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH với các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai: 6 bị cáo tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài lãnh 45 năm tù (GLO)- Chiều 28-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Tử hình kẻ sát hại người tình bằng nhiều nhát dao Tòa tuyên án tử hình đối với Nguyễn Thành Lượng, thủ phạm đâm chết người tình bằng nhiều nhát dao do mâu thuẫn tình cảm.

Bị khởi tố vì bán đất 21 tỷ, kê khai chỉ 460 triệu đồng Sáng 29/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Thành (SN 1979, trú phường Cẩm Nam, TP Hội An) về hành vi 'Trốn thuế' theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Thầy giáo sát hại bố vợ chỉ vì câu nói Bị cáo Trần Anh Vinh từng là thầy giáo, nhưng do một phút thiếu kiềm chế trong cơn nóng giận đã dùng dao sát hại bố vợ.

Bắt siêu trộm chuyên leo tường đột nhập cửa sổ biệt thự, khách sạn Ngày 28/9, Công an TP Đà Lạt đã ra Lệnh bắt người bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mãn Văn Lập (36 tuổi) trú tại phường Hội Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai; hiện đang tạm trú tại phường 8, TP Đà Lạt để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

'Hot girl' Hoàng Thị Bình lừa đảo chiếm đoạt gần 125 tỉ đồng lãnh án chung thân Lừa đảo chiếm đoạt gần 125 tỉ đồng của 151 bị hại, Hoàng Thị Bình được biết đến như là một hot girl nổi tiếng ở Hà Tĩnh vừa bị tòa án tuyên phạt án chung thân.

Bình Thuận: Bắt được phạm nhân trốn trại sau hơn 8 giờ đồng hồ Trại giam Thủ Đức huy động khoảng 200 cảnh sát truy bắt phạm nhân Hồ Văn Đặng trốn trại và sau hơn 8 giờ đồng hồ đã bắt được phạm nhân khi đang ẩn nấp trong khu vực nhiều cây rừng.

Xét xử vụ bắt giữ người trái pháp luật, chống người thi hành công vụ tại Đắk Lắk Dù hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tới hiện trường giải cứu những người bị bắt giữ trái pháp luật nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục ngăn cản, chống đối lực lượng thi hành công vụ.

Mang súng đến nhà con nợ bắt giữ người trái pháp luật để đòi tiền (GLO)-Ngày 28-9-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Văn Hạnh (SN 1990), Trần Tuấn Tốp (SN 1994) và Võ Trường Tâm (SN 1990, cùng trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với một thượng úy trong vụ nghi phạm tử vong Công an tỉnh Bình Thuận tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Lê Hữu Tùng vì có liên quan trong vụ điều tra dẫn đến cái chết của một nghi phạm sau khi mời làm việc tại trụ sở công an.

Tăng ni, phật tử huyện Ia Pa ký kết tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông (GLO)- Sáng 27-9, Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện đã ký kết Kế hoạch phối hợp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng ni, phật tử tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026.

Truy bắt phạm nhân trốn khỏi trại giam Z30D Bộ Công an Trại giam Z30D Bộ Công an phát thông báo truy bắt phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ sau 1 tháng chấp hành án.

Bắt kẻ cướp dùng súng xông vào nhà sách ở Đồng Nai Đối tượng dùng súng cướp tài sản tại nhà sách Phước Thái đã bị công an bắt giữ.

