Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Dự phiên họp có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Theo báo cáo, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku có chiều dài 125 km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai; có điểm đầu thuộc phường Quy Nhơn Bắc, điểm cuối thuộc phường Hội Phú. Dự án được chia làm 3 dự án thành phần.

Cao tốc Quy Nhơn-Pleiku được thiết kế 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h. Trên tuyến có 2 công trình hầm, các nút giao liên thông, hệ thống chiếu sáng và nhiều công trình phụ khác.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 43.734 tỷ đồng, với nguồn bố trí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2024; nguồn ngân sách trung ương và địa phương giai đoạn 2021-2025, 2026-2030.

Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Lưu Nhất Phong thông tin về dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku. Ảnh: Đức Thụy

Dự án chiếm dụng sơ bộ khoảng 942 ha đất. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.715 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh Gia Lai cam kết bố trí 1.250 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo ông Lưu Nhất Phong-Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, đến nay, công tác cắm cọc mốc đã hoàn thành, bàn giao đầy đủ hồ sơ mốc giới cho các xã, phường có liên quan. Đồng thời, Ban cũng đã thành lập Tổ công tác lưu động để chủ động phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc các xã, phường thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

“Trong quá trình lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐMT) của Dự án, Ban cũng đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra hiện trường, tham gia ý kiến về phương án thiết kế. Đồng thời, các bên cũng đã phối hợp khảo sát, đề xuất các mỏ vật liệu phục vụ dự án…”-ông Phong thông tin.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thông tin về công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh Gia Lai có điểm đầu tại phường Hoài Nhơn Bắc, giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi; điểm cuối tại phường Quy Nhơn Tây, giáp ranh giới tỉnh Đắk Lắk. Dự án đi qua 18 xã, phường của tỉnh với tổng chiều dài tuyến khoảng 115,7 km.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua Dự án thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng mức đầu tư 10.310 tỷ đồng. Hiện đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch 38/38 khu tái định cư và 6/6 khu cải táng.

Tổng diện tích quy hoạch các khu tái định cư là 153,84 ha; diện tích đầu tư xây dựng là 141 ha (3.371 lô) phục vụ tái định cư cho 1.587 hộ dân bị ảnh hưởng hướng tuyến chính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm: “Đến nay, khu tái định cư Tây Vinh (xã Bình An) đã giải phóng mặt bằng xong; 37 khu tái định cư còn lại đã hoàn thành đo đạc, kiểm kê, lập hồ sơ cho các xã, phường để ban hành thông báo thu hồi, xác định giá đất cụ thể và xác định nguồn gốc đất.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh được sử dụng 9 mỏ đất và khối lượng còn lại tại bãi thải Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân để thi công các khu tái định cư”.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh đây là các dự án trọng điểm của quốc gia. Đáng chú ý, dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối Đông-Tây, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Do đó, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị hoàn thành công tác chuẩn bị, đảm bảo khởi công dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đúng tiến độ vào tháng 12 này.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã trực tiếp xuống cơ sở làm việc với các địa phương và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Đặc biệt, việc quy hoạch, xây dựng hạ tầng các khu tái định cư được tỉnh chú trọng thực hiện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân khi về nơi ở mới. Nhìn chung, hầu hết người dân bị ảnh hưởng bởi 2 dự án này đều đồng thuận cao với chủ trương di dời để nhường đất thực hiện các dự án.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh tầm quan trọng của các công trình trong việc góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương sau khi hoàn thành.

Do đó, để các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng đến công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cũng như đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng để không ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng dự án.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao. Việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải đảm bảo theo nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch; trong đó, bố trí khu tái định cư mới phải đảm bảo bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Việc khai thác các điểm mỏ phải được quản lý chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch, tránh thất thoát tài nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp điều chỉnh hướng tuyến đối với Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp và ít ảnh hưởng đến các khu dân cư, di tích lịch sử…

Các địa phương cần nâng cao công tác quản lý đất đai trên địa bàn, tránh tình trạng lợi dụng dự án để trục lợi, cũng như để xảy ra khiếu kiện, khiếu nại.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai, UBND tỉnh cần bám sát tiến độ thực hiện; kịp thời nắm và giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, góp phần đưa các dự án trọng điểm sớm hoàn thành, phục vụ phát triển chung của tỉnh.