Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thăm cán bộ lão thành cách mạng

(GLO)-Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), chiều 29-8, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy-đã đến thăm, tặng quà bà Trịnh Thị Minh Tâm (SN 1928, là cán bộ lão thành cách mạng ở phường Quy Nhơn).

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cán bộ lão thành cách mạng Trịnh Thị Minh Tâm.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng trao quà của Tổng Bí thư cho cán bộ lão thành cách mạng

﻿Trịnh Thị Minh Tâm. Ảnh: Bình Dương

Đồng chí nhấn mạnh, thế hệ hôm nay được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được tiếp xúc với các bậc cách mạng tiền bối sẽ tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để tiếp tục bảo vệ, xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng lớn mạnh, giàu đẹp.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng khẳng định: Thế hệ hôm nay sẽ không ngừng nỗ lực, đoàn kết để đưa Gia Lai cùng đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng.