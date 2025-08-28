Danh mục
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà các gia đình chính sách

NGỌC LUẬN
(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), ngày 28-8, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường Diên Hồng.

Đến thăm gia đình thương binh Võ Nhỏ, gia đình bà Trần Thị Thu (thân nhân liệt sĩ), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Hà, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng trân trọng gửi lời thăm hỏi chân tình, lời biết ơn sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thương binh, Anh hùng Lực luợng vũ trang nhân dân, thân nhân gia đình liệt sĩ.

img-5640.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đến thăm thương binh Võ Nhỏ (phường Diên Hồng).
﻿Ảnh: Nhật Trường

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ và tri ân sâu sắc những đóng góp, sự hy sinh to lớn của những người có công, gia đình chính sách. Những tấm gương sáng ngời về tinh thần cách mạng, về lao động, cống hiến luôn là động lực, niềm tự hào để thế hệ hôm nay và mai sau của tỉnh Gia Lai tiếp bước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

img-5629.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Quốc Dũng chúc bà Trần Thị Thu sống vui, sống khỏe. Ảnh: Nhật Trường

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho biết, kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh năm nay được tổ chức trong không khí cả nước đang thi đua sôi nổi thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy chính quyền, nhiều kết quả bước đầu đã được ghi nhận. Trong đó, tỉnh Gia Lai đang có nhiều tiềm năng để tăng trưởng, phát triển hơn nữa trong thời gian tới; chính quyền các cấp trong tỉnh đang nỗ lực để đưa Gia Lai thành tỉnh phát triển khá trong khu vực và cả nước.

img-5634.jpg
Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Xuân Hà cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nhật Trường

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng mong các gia đình tiếp tục động viên, giáo dục thế hệ trẻ không ngừng phát huy truyền thống yêu nước sâu sắc, cách mạng hào hùng; gương mẫu, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, là chỗ dựa vững chắc cho Đảng bộ, chính quyền các cấp, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “ăn trái nhớ người trồng cây”, không để bất cứ gia đình chính sách nào bị bỏ lại phía sau.

