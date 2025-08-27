Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tri ân gia đình chính sách và người có công tiêu biểu tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 27-8, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại phường Quy Nhơn.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình: bà Nguyễn Thị Nhị (thân nhân liệt sĩ, ở khu phố 46), thương binh Lâm Hữu Tuệ (ở khu phố 20) và thương binh Trần Ngọc Thanh (ở khu phố 25).

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (bìa trái) tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Nhị (thân nhân liệt sĩ, ở khu phố 46, phường Quy Nhơn ). Ảnh: Dũng Nhân

Tại các gia đình đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng cho con cháu và người dân. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (thứ 2 từ trái sang) thăm, tặng quà gia đình thương binh Lâm Hữu Tuệ (ở khu phố 20, phường Quy Nhơn). Ảnh: Dũng Nhân

Đại diện các gia đình đã cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh và hứa sẽ phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương.