Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 5/2018, Ngô Thị Hiên (SN 1986, quê ở huyện Lương Tài, Bắc Ninh) được một công ty ở Khu công nghiệp Vân Trung, phường Vân Trung, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ký hợp đồng lao động với công việc chuyên môn là phiên dịch, nhân sự. Ngoài ra, Hiên còn được công ty giao cho nhiệm vụ mua hàng hoá, dịch vụ để phục vụ hoạt động của công ty (văn phòng phẩm, nhân lực, thiết bị điện tử, sửa chữa…).

Từ năm 2018 đến tháng 9/2023, lợi dụng việc được giao mua hàng hóa, dịch vụ và sự quản lý sơ hở của công ty, Hiên đã liên hệ với các cá nhân, doanh nghiệp khác để nâng khống toàn bộ hoặc một phần hóa đơn mua bán hàng hóa mua cho công ty. Sau đó, Hiên mang hóa đơn về công ty quyết toán để chiếm đoạt tài sản của công ty với số tiền ban đầu xác định là hơn 3 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Ngô Thị Hiên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; khởi tố đối với 3 bị can khác về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo Nguyễn Thắng (TPO)