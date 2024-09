Bắt 2 người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt tài sản

Một thanh niên làm nghề bốc xếp ở chợ Hoá An đã dùng súng bắn vào quán cà phê khiến hai vợ chồng đối thủ bị thương nặng. Công an Đồng Nai đang có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Chiều 30-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng với đối tượng Đỗ Đăng Trường (SN 1988, trú tại làng Blang 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cáo buộc Trần Quốc Do không phải là cán bộ công an nhưng thường sử dụng tên Trần Thiên Lượng, giả danh là Phó Cục trưởng An ninh điều tra, Bộ Công an phụ trách phía Nam để đòi nợ thuê, chạy án, xin việc