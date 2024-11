Bắt giữ đối tượng trộm cắp điện thoại

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ đối tượng Siu Diên (SN 2007, trú tại làng Mrông Ngó 3, xã Ia Ka, huyện Chư Păh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản .

Đối tượng Siu Diên. Ảnh: T.T

Trước đó, ngày 8-11, Công an xã Ia Ka tiếp nhận tin báo của chị L.T.K.S. (trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung (giá trị khi mua mới là 42 triệu đồng).

Qua xác minh, lực lượng Công an xã phát hiện đối tượng Siu Diên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Siu Diên khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc điện thoại của chị S. Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật trộm cắp, đồng thời thu giữ thêm 1 chiếc điện thoại di động hiệu iPhone do đối tượng Siu Diên lấy trộm của người khác.