Krông Pa: Tạm giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản

(GLO)- Ngày 30-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Rơ Ô Sơn (SN 1994, trú tại xã Phú Cần, huyện Krông Pa) và Kpă Chiu (SN 2007, trú tại xã Ia Rmok, huyện Krông Pa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Rơ Ô Sơn (bìa trái) và Kpă Chiu. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26-10, Công an huyện Krông Pa tiếp nhận tin báo từ Công an xã Phú Cần về việc anh T.V.T. (SN 1991, trú tại thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) trong lúc để xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius ở bãi đất trống thuộc buôn Bluk, xã Phú Cần thì bị 2 đối tượng lấy trộm rồi lái xe tẩu thoát. Lúc này, anh T. cùng người dân phát hiện truy đuổi nhưng không kịp.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Krông Pa tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng gây án. Đến 18 giờ cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ Chiu và Sơn khi đang lẩn trốn tại khu vực buôn Thim, xã Phú Cần. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Mở rộng điều tra, Chiu còn khai nhận trong thời gian lẩn trốn, đối tượng còn trộm 3 chiếc điện thoại (gồm 1 điện thoại nhãn hiệu OPPO A18, 1 chiếc điện thoại OPPO A15, 1 chiếc điện thoại Samsung A03) cùng số tiền 650 ngàn đồng của anh N.P (trú tại buôn Thim, xã Phú Cần).