Theo công an TP. Pleiku, từ đầu tháng 8 đến nay, trên địa bàn TP. Pleiku liên tiếp xảy ra một số vụ đối tượng đập phá kính xe ô tô lấy đi tiền và tài sản có giá trị gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân.

Bên cạnh việc các cơ quan chức năng tích cực, điều tra, truy bắt thủ phạm, lực lượng Công an khuyến cáo người dân tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, không để tiền và các đồ vật có giá trị ở trong xe ô tô mà không có người trông coi. Đặc biệt, khi đậu xe qua đêm nên để ở những nơi có đèn chiếu sáng, dễ quan sát hoặc có nhiều người qua lại và có camera giám sát. Cùng với đó, nên lắp đặt hệ thống cảnh báo chống trộm để phòng ngừa tội phạm trộm cắp. Nếu phát hiện đối tượng nghi vấn, nhất là đối tượng lạ mặt, vãng lai, qua lại bất thường thì nhanh chóng thông tin cho cơ quan Công an gần nhất để đấu tranh, xử lý; cung cấp thông tin qua số điện thoại đường dây nóng của Công an TP. Pleiku: (0269) 3821625; Công an tỉnh: (0269) 3823903.