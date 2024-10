Tạm giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Đak Pơ

(GLO)- Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) vừa thi hành lệnh giữ người đối với Dương Hoàng Long (SN 1988, trú tại tổ 6, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản .

Công an huyện Đak Pơ đã thi hành lệnh giữ người đối với Dương Hoàng Long về hành vi trộm cắp tài sản (ảnh Công an huyện Đak Pơ cung cấp).

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 19-10, anh N.V.T. (SN 1985, trú tại thôn Tư Lương, xã Tân An, huyện Đak Pơ) đi cắt cỏ cho bò ăn. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, anh T. trở về nhà thì phát hiện 4 bao phân bón để trước hiên nhà bị kẻ gian trộm cắp. Ngày 21-10, anh T. đến cơ quan Công an huyện Đak Pơ trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện phối hợp với Công an xã Tân An tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng gây án. Đến khoảng 22 giờ ngày 21-10, Công an huyện Đak Pơ đã xác định và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Hoàng Long-đối tượng trộm cắp 4 bao phân bón tại nhà anh T.