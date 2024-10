Công an TP. Pleiku quyết liệt đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản

(GLO)- Từ giữa tháng 9 đến nay, Công an TP. Pleiku đã quyết liệt đấu tranh và bắt giữ 4 đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trưa 19-9 vừa qua, ông Phan Ngọc Hà (trú tại thôn 1, xã An Phú, TP. Pleiku) đến Công an xã trình báo về việc kẻ gian đột nhập vào nhà cạy két sắt lấy trộm tài sản trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã phối hợp với Công an TP. Pleiku triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ việc. Từ những chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an đã triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Vinh (SN 1977, trú tại tổ 8, phường Ia Kring, TP. Pleiku) lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Cụ thể, khoảng 9 giờ ngày 19-9, khi đi ngang nhà ông Hà, thấy cổng không khóa và không có người trông coi nên Vinh dùng xà beng cạy cửa nhà rồi cạy két sắt trong phòng ngủ để trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Vinh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn Vinh. Ảnh: T.D

Biết tin Công an TP. Pleiku khám phá nhanh vụ án và bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản của gia đình mình, ông Hà đã gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Ông Hà cho hay: “Sau khi tôi báo tin, Công an TP. Pleiku đã cử cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường thu thập chứng cứ. 3 ngày sau, tôi nghe tin Công an thành phố đã bắt giữ được kẻ gian trộm tài sản của gia đình. Việc này đã mang lại niềm vui cho gia đình tôi và sự tin tưởng của người dân với lực lượng Công an”.

Tiếp đó, vào ngày 27-9, Công an TP. Pleiku đã bắt quả tang đối tượng Trần Trung Tín (SN 1987, trú tại tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đang dùng mũi khoan phá cửa kính xe ô tô của người dân đậu trên vỉa hè thuộc tổ 2 (phường Trà Bá) để trộm tài sản.

Tại cơ quan Công an, Tín khai nhận đã cùng với Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1993, trú tại tổ 2, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) nhiều lần thực hiện hành vi đập phá cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản.

Theo đó, từ ngày 26-8 đến 27-9-2024, Tín và Thắng đã thực hiện 16 vụ đập phá kính xe ô tô để trộm cắp tài sản. Trong đó, 2 đối tượng cùng nhau thực hiện 9 vụ, Tín một mình thực hiện 5 vụ và Thắng tự thực hiện 2 vụ. Điều đáng nói là đối tượng Trần Trung Tín từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Đối tượng này vừa trở về địa phương sau khi mãn hạn tù 9 năm.

Mới đây, Công an TP. Pleiku cũng đã khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản ở xã Diên Phú do đối tượng Văn Ngọc Trường (SN 1983, trú tại tổ 12, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) thực hiện. Theo lời khai của Trường, sáng 25-9, đối tượng mang theo 1 mỏ lết và điều khiển xe máy BKS 81B1-936.48 chạy trên đường Nguyễn Siêu (thuộc địa phận thôn 2, xã Diên Phú) tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi đi ngang nhà chị Phạm Nguyễn Ái Ngân, thấy cổng khóa nhưng không có người trông coi, Trường sử dụng mỏ lết phá khóa rồi đột nhập vào nhà trộm 1 chiếc va li chứa nhiều tài sản có giá trị như túi xách, dây chuyền, bông tai…

Mở rộng điều tra, Trường khai nhận ngày 30-9 đã trộm 1 chiếc ti vi tại nhà dân ở đường Võ Văn Kiệt (thuộc tổ 9, phường Yên Thế, TP. Pleiku). Hiện Công an TP. Pleiku đang tạm giữ Trường để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng Văn Ngọc Trường. Ảnh: T.D

Theo lãnh đạo Công an TP. Pleiku: Trong thời gian qua, một số vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào thời điểm ban ngày do người dân chủ quan, không khóa cửa nhà.

Công an TP. Pleiku khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp tự phòng ngừa các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của gia đình. Mặt khác, khi bị trộm cắp tài sản, người dân cần sớm trình báo với cơ quan Công an gần nhất để triển khai phương án điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.