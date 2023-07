Bắt đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh từng có 7 tiền án

(GLO)- Ngày 30-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Tâm (SN 1971, trú tại, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) từ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đak Lak về huyện Đak Đoa để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin vụ án, vào ngày 26-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa nhận được đơn trình báo của anh H.V.T. (trú tại xã Kon Gang) về việc bị kẻ gian cạy cửa, đột nhập vào nhà lấy trộm 1 túi xách bên trong có khoảng 15 triệu đồng. Trong khi vụ việc đang được điều tra thì ngày 28-7, Công an huyện Đak Đoa tiếp tục nhận được trình báo của 3 hộ dân ở xã Glar và xã Kdang về việc bị trộm cạy cửa đột nhập vào nhà lấy đi 2 điện thoại di động và 1 máy tính bảng.

Ngay khi nhận được trình báo của các nạn nhân, Công an huyện Đak Đoa đã cử lực lượng tập trung xác minh, truy bắt đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã xác định được Nguyễn Văn Tâm là người gây ra các vụ trộm cắp nói trên. Tuy nhiên, đối tượng sống lang thang, liên tục thay đổi địa bàn hoạt động nên gây khó khăn cho quá trình truy bắt.

Đến ngày 29-7, khi có thông tin Tâm đang có mặt tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đak Lak nên Công an huyện Đak Đoa đã cử 1 Tổ công tác do Đội Cảnh sát Hình sự chủ công phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ tiến hành bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn.

Được biết, Nguyễn Văn Tâm từng có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản tại các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Đak Nông, Đak Lak và mới được mãn hạn tù vào đầu năm 2022.